Post Office ने बंद कर दी अपनी ये बड़ी सुविधा, आम आदमी पर पड़ेगा असर

MP News: डिजिटल युग के विस्तार के साथ शहर की पारंपरिक व्यवस्थाओं में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में अब ग्वालियर के पोस्ट ऑफिस से यात्रियों को मिलने वाले टिकटों की सुविधा पूरी तरह बंद कर दी गई है। लगभग पांच सालों से चली आ रही यह व्यवस्था बंद हो गई है। पहले जहां लोग आसानी से पोस्ट ऑफिस पहुंचकर यात्रा टिकट बनवा लेते थे, अब उन्हें ऑनलाइन माध्यमों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इससे अब इन पोस्ट ऑफिस में टिकट बनवाने वालों की भी कमी आई है।