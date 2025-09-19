Patrika LogoSwitch to English

90 दिन में सुलझेगा सिंधिया परिवार का सालों पुराना संपत्ति विवाद! करोड़ो की प्रॉपर्टी का है मामला

Jyotiraditya Scindia Property Dispute: ग्वालियर के चर्चित सिंधिया पूर्व राजघराने में बुआओं (वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे) और भतीजे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच करीब 40000 करोड़ रुपए की संपत्ति के लिए पिछले डेढ़ दशक से चल रहे संपत्ति विवाद के समाधान की उम्मीद जगी है।

ग्वालियर

Avantika Pandey

Sep 19, 2025

Jyotiraditya Scindia family Property Dispute
Jyotiraditya Scindia family Property Dispute (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

Jyotiraditya Scindia Property Dispute:ग्वालियर के चर्चित सिंधिया पूर्व राजघराने में बुआओं (वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे और उषा राजे) और भतीजे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच करीब 40000 करोड़ रुपए की संपत्ति के लिए पिछले डेढ़ दशक से चल रहे संपत्ति विवाद के समाधान की उम्मीद जगी है। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने ज्योतिरादित्य और उनकी तीनों बुआओं को आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का आदेश दिया है। अदालत ने इसके लिए 90 दिन का समय दिया है।

2010 से लंबित केस

2010 में उषा राजे, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे ने भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ वाद पत्र दायर किया था। उनका कहना था कि पिता की संपत्ति में बेटियों का भी बराबर का अधिकार है। इस पर ज्योतिरादित्य ने भी दावा पेश किया था। दोनों मामले जिला कोर्ट में लंबित रहे। बाद में पुराने मामले के त्वरित निराकरण के निर्देश के चलते मामला हाईकोर्ट पहुंचा और 2017 से सिविल रिवीजन लंबित थी।

…तो याचिका फिर बहाल होगी

दरअसल 2010 से बुआ-भतीजे(Scindia family property dispute) में चल रहे अदालती विवाद में गत मंगलवार को हुई सुनवाई में तीनों बुआओं के अधिवक्ताओं ने सहमति से विवाद खत्म करने की अर्जी लगाई और सिविल रिवीजन वापस ले ली। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को समझौते के लिए पर्याप्त समय व कानूनी सुविधा दी है। दोनों पक्षों को तीन माह यानी 90 दिनों में समझौते की औपचारिक कार्यवाही पूरी करनी होगी। तय समय में समझौता नहीं हुआ तो याचिका फिर से बहाल कर दी जाएगी।

40 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी में कई पैलेस

  • सिंधिया परिवार के पास सबसे बड़ी संपत्ति 12.40 लाख वर्गफीट में बना जयविलास पैलेस है, जिसकी कीमत 10000 करोड़ है। इसमें 400 कमरे हैं। 1874 में बने इस पैलेस की उस समय लागत 99 लाख रुपए थी।
  • आजादी के समय सिंधिया परिवार के पास 100 से अधिक कंपनियों में शेयर थे। ग्वालियर में जय विलास पैलेस परिसर, शिवपुरी में माधव विलास पैलेस. हैप्पी विलास और जॉर्ज कैसल जैसी संपत्तियां हैं। उज्जैन में कालियादेह पैलेस भी है।
  • दिल्ली में ग्वालियर हाउस, राजपुर रोड पर एक प्लॉट और सिंधिया विला है। पुणे में पद्म विलास पैलेस, वाराणसी में सिंधिया घाट और गोवा में विठोबा मंदिर आदि संपत्तियां हैं।

Updated on:

19 Sept 2025 10:25 am

Published on:

19 Sept 2025 09:43 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 90 दिन में सुलझेगा सिंधिया परिवार का सालों पुराना संपत्ति विवाद! करोड़ो की प्रॉपर्टी का है मामला

