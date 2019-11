प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बोले सिंधिया पद नहीं जनसेवा के लिए करता हूं काम

Gwalior latest news, Scindia said about PCC Chief, I work for public service and service : सुबह ट्रेन से ग्वालियर पहुंचे सिंधिया, समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत