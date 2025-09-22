Shardiya Navratri 2025: महिषासुर मर्दिनी से लेकर धन की देवी लक्ष्मी के विराट स्वरूप का करें दर्शन

Shardiya Navratri 2025: भक्ति, श्रद्धा और आस्था के नवरात्र सोमवार से आरंभ हो गया हैं। नौ दिनों तक भक्त माता रानी की आराधना में तल्लीन रहेंगे। इसके लिए तैयारियां आरंभ हो गई है। प्राचीन काल में माता दुर्गा के प्रति आस्था और भक्ति का स्वरूप हमें प्राचीन मूर्तियों में देखने को मिलता है। ग्वालियर किला स्थित गूजरी महल में 5 वीं शताब्दी से लेकर 14 वीं शताब्दी तक की प्राचीन मूर्तियां संग्रहित है। इनमें हमें माता शक्ति के विराट स्वरूप के दर्शन होते हैं। यह मूर्तियां विभिन्न मुद्राओं और विभिन्न स्वरूपों में हैं, जो देश के विभिन्न स्थानों से मिली हैं।