चांदी का स्वर्ण अवतार: सोने ने 80% तो चांदी ने 174% तक रिटर्न दिया, 2025 की सुपरस्टार एसेट



ग्वालियर. सदियों से घरों की शोभा और परंपरा का प्रतीक रही चांदी अब पूरी तरह नए अवतार में सामने आ गई है। साल 2025 में चांदी ने ऐसा उछाल दिखाया कि उसने सोने को भी पीछे छोड़ते हुए निवेशकों की पहली पसंद का रूप ले लिया। एक ही साल में चांदी करीब तीन गुना महंगी हो गई और इसके दामों में 1,63,500 रुपए प्रति किलो की ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई।

साल 2025 निवेश के इतिहास में बड़े उलटफेर के रूप में दर्ज हुआ। सेंसेक्स ने दिया 8.4% रिटर्न, निफ्टी 9.7% पर रहा, सोने ने करीब 80% रिटर्न दिया, चांदी ने 174% तक का ऐतिहासिक रिटर्न दिया, चांदी 2025 की सबसे बड़ी सुपरस्टार एसेट बनकर उभरी।