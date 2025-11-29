SIR: न मौके पर मिल रहे, न जानकारी दे रहे, फॉर्म भी नहीं भरा, ऐसे मतदाताओं को डाला शिफ्टेड में, ऐसे मतदाता 56 हजार हुए

SIR- चुनाव आयोग ने 30 नवंबर तक मतदाताओं से गणना पत्रक लेकर उन्हें डिजिटल करने का लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने मतदाताओं के पीछे घूमना बंद कर दिया है। जो मतदाता गणना पत्रक भरकर नहीं दे रहे हैं और न जानकारी दे रहे हैं और मौके पर भी नहीं मिल रहे हैं। उन्हें शिफ्टेड की सूची में दिखाया जा रहा है। इस कारण शिफ्टेड मतदाताओं की संख्या 56 हजार तक पहुंच गई है। शिफ्टेड मतदाताओं का नाम प्रारंभिक सूची में नहीं आएगा, लेकिन दावे-आपत्तियों के दौरान उसे अपना पक्ष रखने का एक मौका मिलेगा। नोटिस पर ईआरओ ऑफिस में उपस्थित होना होगा। वहीं दूसरी ओर अब तक किए सर्वे में 12 हजार से अधिक मृत मतदाताओं के नाम सामने आए हैं। जिले में 68 फीसदी मतदाताओं के पत्रक डिजिटल हो गए हैं।