मतदाता सूची में अजीब गलतियां, 52 हजार लोगों के दर्ज हैं 6 से ज्यादा बच्चे, 74 हजार का जेंडर मिस-मैच

मतदाता सूची को डिजिटल करने की जल्दबाजी में बीएलओ और डेटा एंट्री लेवल पर ऐसी गलतियां हुई हैं, जिन्हें देख आयोग भी हैरान है।

-उम्र का अंतर: 1 लाख 34 हजार मतदाता ऐसे हैं, जिनके और उनके माता-पिता की उम्र में 15 साल से भी कम का अंतर दर्ज है। वहीं, 50 हजार मामलों में यह अंतर 50 साल से अधिक है।

-दादी-पोते का गणित: 38 हजार मामलों में दादा-दादी और पोते-पोतियों की उम्र में 40 साल से कम का अंतर पाया गया है।

-बच्चों की संख्या: जिले के 52 हजार मतदाता ऐसे दर्ज हैं, जिनके 6 से अधिक बच्चे बताए गए हैं।

-जेंडर का झोल: 74 हजार 353 मतदाताओं का जेंडरनाम के विपरीत दर्ज है (नाम पुरुष का, लिंग महिला दर्ज)।