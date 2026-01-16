16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

अजब गजब रेलवे… बिना यात्रा कराए ही कैंसिल टिकट से अपनी जेब भरी, एक महीने में पांच लाख रुपए कमाए

भारतीय रेलवे का एक नया अजब- गजब चेहरा सामने आया है। जहां यात्रियों को ट्रेन में बैठाए बिना ही रेलवे ने ग्वालियर से ही दिसंबर महीने में पांच लाख 19740 रुपए की कमाई कर ली।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Thakur

Jan 16, 2026

भारतीय रेलवे

ग्वालियर . भारतीय रेलवे का एक नया अजब- गजब चेहरा सामने आया है। जहां यात्रियों को ट्रेन में बैठाए बिना ही रेलवे ने ग्वालियर से ही दिसंबर महीने में पांच लाख 19740 रुपए की कमाई कर ली। यह कमाई किसी अतिरिक्त सुविधा से नहीं, बल्कि कैंसिल टिकटों पर काटे गए चार्ज से हुई है। सर्दी के दिनों में बच्चों की छुट्टी के चलते हर कोई बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाकर जाता है। इससे ट्रेनों में यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है। हर यात्री अपने हिसाब से स्लीपर और एसी कोच से अपना टिकट ले रहा है, लेकिन रेलवे क्षमता से अधिक वेटिंग टिकट बांट देता है। जिसके चलते इनका कंफर्म होना मुश्किल ही नहीं नामुकिन भी होता है। ऐसे में काफी संख्या में यात्री अपना टिकट यात्रा करने से पहले ही कैंसिल करा देता है। लेकिन इन कैंसिल टिकट के बावजूद भी रेलवे को काफी लाभ हो रहा है।

इन परिस्थिति में कटता है पैसा

ग्वालियर स्टेशन से हर दिन हजारों यात्री रिजर्वेशन कराते हैं। ट्रेन लेट होना, वेटिंग क्लीयर न होना या अचानक यात्रा रद्द होना यात्रियों की मजबूरी बन जाती है। ऐसे में यात्री टिकट कैंसिल कराते है, लेकिन रेलवे हर कैंसिल टिकट पर तय शुल्क काट लेता है। इसमें चाहे यात्री ने सफर किया हो या नहीं, पैसा कटना तय है। इससे रेलवे की जेब भर जाती है।

ऐसे समझें कैसे कटता है पैसा

अगर आपका वेटिंग टिकट है तो ट्रेन के आधे घंटे पहले तक स्लीपर क्लास के यात्री अगर टिकट कैंसिल कराने जाते है तो प्रति यात्री उन्हें 60 रुपए और एसी टिकट धारियों को प्रति यात्री 65 रुपए काटकर बाकी के पैसे वापस दिए जाते हैं। वहीं कंफर्म वाले यात्री अगर ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो स्लीपर में 120, थर्ड एसी में 195, सेकंड एसी में 210 और फस्ट एसी में 240 रुपए कटते हैं, लेकिन हर हाल में मुनाफा तो रेलवे का ही होता है, लेकिन नुकसान यात्रियों को उठाना पड़ता है।

दिसंबर महीने

इतनी आय हुई
28676 : यात्री-
20430 : फॉर्म-
3897 : कैंसिल यात्री
519740 : कैंसिल का पैसा

इनका कहना है

रेलवे के नियमानुसार यात्री टिकट को कैंसिल करा सकता है। उसी के आधार पर कुछ रिफंड रेलवे काटता है।
मनोज कुमार सिंह, पीआरओ झांसी मंडल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 06:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / अजब गजब रेलवे… बिना यात्रा कराए ही कैंसिल टिकट से अपनी जेब भरी, एक महीने में पांच लाख रुपए कमाए

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

4 से 7 फरवरी तक महाराजपुरा एयरबेस, सेना छावनी और बीएसएफ अकादमी टेकनपुर में होगा अभ्यास

ग्वालियर

एमपी के प्रमुख इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की खत्म हो रही लीज, सामने आया बड़ा अपडेट

Captain Roop Singh Cricket Stadium in Gwalior
ग्वालियर

75% काम पूरा…एमपी के इस रेलवे स्टेशन का हो रहा कायाकल्प, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

railway stations
ग्वालियर

Indian Army Agniveer: 1509 अभ्यार्थियों का हुआ चयन, तीसरी मेरिट लिस्ट जारी

Indian Army Agniveer
ग्वालियर

‘कलेक्टर और अधिकारी बरत रहे लापरवाही’, हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी, मांगा हलफनामा

Gwalior High Court said Collectors are negligent on Government Land Cases MP News
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.