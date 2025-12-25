एएसआइ ने शर्तों पर दी थी मंजूरी, सफाई नहीं की तो 30 हजार की धरोहर राशि कटेगी, छह दिन बाद भी पसरी गंदगी

ग्वालियर. तानसेन समारोह समाप्त होने के छह दिन बाद भी तानसेन समाधि स्थल पर गंदगी पसरी पड़ी है। जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने 15 से 19 दिसंबर तक हजीरा स्थित तानसेन समाधि स्थल पर हुए तानसेन समारोह के लिए शर्तों के साथ मंजूरी दी थी। अधीक्षण पुरातत्वविद् मनोज कुर्मी द्वारा 19 शर्तों के साथ दी गई मंजूरी का पत्र उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एंड कला अकादमी को भेजा गया था, जिसमें 19 दिसंबर के बाद प्रांगण में कचरा मिलने पर धरोहर राशि 30 हजार रुपए काटने के निर्देश थे।