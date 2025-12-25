25 दिसंबर 2025,

ग्वालियर

एएसआइ ने शर्तों पर दी थी मंजूरी, सफाई नहीं की तो 30 हजार की धरोहर राशि कटेगी, छह दिन बाद भी पसरी गंदगी

तानसेन समारोह समाप्त होने के छह दिन बाद भी तानसेन समाधि स्थल पर गंदगी पसरी पड़ी है। जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने 15 से 19

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Dec 25, 2025

tansen samaroh

ग्वालियर. तानसेन समारोह समाप्त होने के छह दिन बाद भी तानसेन समाधि स्थल पर गंदगी पसरी पड़ी है। जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) ने 15 से 19 दिसंबर तक हजीरा स्थित तानसेन समाधि स्थल पर हुए तानसेन समारोह के लिए शर्तों के साथ मंजूरी दी थी। अधीक्षण पुरातत्वविद् मनोज कुर्मी द्वारा 19 शर्तों के साथ दी गई मंजूरी का पत्र उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एंड कला अकादमी को भेजा गया था, जिसमें 19 दिसंबर के बाद प्रांगण में कचरा मिलने पर धरोहर राशि 30 हजार रुपए काटने के निर्देश थे।

नगर निगम को दी थी जिम्मेदारी

जहां तक सफाई की बात है तो इसके लिए नगर निगम प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। फिर भी समाधि स्थल पर सफाई नहीं हुई है तो इसके बारे में पता करवाता हूं।
प्रकाश ङ्क्षसह, निदेशक, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी

ऐसा रहा तो अनुमति नहीं देंगे

शर्तों के साथ कार्यक्रम करने मंजूरी दी थी। अभी तक वहां सफाई नहीं हुई है, इसके लिए हमने स्थानीय स्तर पर भी बोला है। यदि आगे से ऐसा होता है तो हमारी ओर से अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
मनोज कुर्मी, अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल

Updated on:

25 Dec 2025 05:47 pm

Published on:

25 Dec 2025 05:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / एएसआइ ने शर्तों पर दी थी मंजूरी, सफाई नहीं की तो 30 हजार की धरोहर राशि कटेगी, छह दिन बाद भी पसरी गंदगी

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

