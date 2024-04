school fraud of books किताबों की ठगी में स्कूल मालिक व प्रकाशकों की जुगलबंदी, ऐसे हुआ खुलासा, जानिए पूरा मामला

The collusion of school owners and publishers in the fraud of books, this is how it was revealed, know the whole matter

लोहिया बाजार में दुकान सील्ड, आदर्श स्टेशनरी पर भी छापा, बड़े स्कूलों की किताबों के बंडल बने मिले

अब स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी

जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को दर्पण कॉलोनी स्थित आदर्श स्टेशनरी सहित शहर की सात दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। इन दुकानों पर स्कूलों की किताबों के बंडल बने मिले। नर्सरी से पांचवी की किताबें 3500 से 5000 हजार के बीच मिल रही थी। इससे ऊपर की कक्षाओं किताबें 7 हजार की थी। इस पूरी जांच में सामने आया कि निजी प्रकाशक व स्कूल संचालकों के गठजोड़ से अभिभावक लुट रहे हैं। निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें को जोड़ा गया है। जिससे किताबें महंगी हो गई है। वहीं, लोहिया बाजार में सेकरेट पब्लिकेशन को सील्ड कर दिया। इस दुकान पर जिन पांच बिंदुओं की जा रही थी, उन सभी का उल्लंघन मिला। वहीं दूसरी ओर अब स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी है। क्योंकि इनके गठजोड़ से अभिभावक किताबों में लुट गए।

पत्रिका ने किताबों के कमीशन खोरी का खुलासा किया था। पत्रिका ने जिम्मेदारों को जगाया था। इसके बाद ग्वालियर के चार व डबरा के एसडीएम कार्रवाई के लिए मैदान में उतर गए। शहर की बड़ी दुकानों पर करीब तीन घंटे तक कार्रवाई चली। इनके बिल, स्टेशनरी व किताबों के बंडलों की जांच की। आदर्श स्टेशनरी पर शहर के सात बड़े प्रमुख स्कूलों की किताबों के बंडल बने मिले। बंडलों में 50 फीसदी से अधिक किताबें निजी प्रकाशकों की थी, जिनकी कीमत काफी है। इससे किताबें महंगी मिल रही थी। इसके यहां जो स्थिति मिली, उसे देखते हुए मुरार एसडीएम अशोक चौहान, ग्वालियर एसडीएम अतुल सिंह व झांसी रोड एसडीएम विनोद सिंह पहुंचे। स्टेशनरी के बिलों की जांच की। एसडीएम अशोक चौहान का कहना है कि आदर्श स्टेशनरी का जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को देंगे। इन दुकानों पर की कार्रवाई एसडीएम मुरार अशोक चौहान के नेतृत्व में गई टीम ने दर्पण कॉलोनी स्थित आदर्श स्टेशनरी व मुरार में सेंटपॉल स्कूल के समीप स्थित बापू बुक सेंटर का औचक निरीक्षण किया।

एसडीएम ग्वालियर सिटी अतुल सिंह के नेतृत्व में गई टीम ने शब्द प्रताप आश्रम के समीप स्थित चतुर्वेदी बुक सेंटर, विनय नगर में श्री सांई बुक सेंटर व हजीरा क्षेत्र में राजपूत बुक सेंटर सहित स्टेशनरी की अन्य दुकानों का निरीक्षण किया।

एसडीएम लश्कर नरेन्द्र बाबू यादव ने सेकरेट पब्लिकेशन लोहिया बाजार का निरीक्षण किया। मोर्डन बुक डिपो का भी निरीक्षण किया। किताबों के लिए ऐसे किया जा रहा मजबूर मार्च में रिजल्ट घोषित होने के बाद अभिभावक पेरेंट्स मीटिंग में पहुंचे थे। उन्हें वहीं से किताबों की स्लिप दी जा रही है। दुकान भी बता दी गई कि उसी दुकान पर किताब मिलेगी।

स्कूलों ने अभिभावकों के वाट्स एप ग्रुप भी बना दिए। किताब व स्टेशनरी खरीदने की सूचना ग्रुप पर दी जा रही है। इस सूचना पर अभिभावक संबंधित दुकान पर किताब खरीदने पहुंचते हैं।

शहर के प्रमुख बड़े निजी स्कूलों की किताबें आदर्श स्टेशनरी पर मिलती हैं। पूरे शहर के लोग दर्पण कॉलोनी पहुंचते हैं। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल से जो अन्य दुकानें बताई जाती हैं, उन पर किताबें नहीं मिलती है। इसलिए एक ही दुकान से किताब खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

अभिभावकों ने बताया कि एमआरपी पर किताब दे रहे हैं। स्कूल संचालकों ने 50 फीसदी से अधिक निजी प्रकाशक की किताबों को जोड़ दिया है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। एनसीआरटी की किताबों की संख्या कम रखी है। जबकि स्कूल संचालक निजी प्रकाशकों की 50 फीसदी से ज्यादा किताबें नहीं रख सकते हैं।

ड्रेस भी चिह्नित दुकान से खरीदनी पड़ रही है। ड्रेस में भी मुंह मांगे पैसे लिए जा रहे हैं।