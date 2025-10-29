कोर्ट की टिप्पणी, अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए अदालत के आदेश का इंतजार क्यों? तीसरी मंजिल गिराने का दिया आदेश

The Municipal Corporation हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शहर में अवैध निर्माण को लेकर बड़ा आदेश पारित किया है। अदालत ने कहा कि बिना स्वीकृति तीसरी मंजिल का निर्माण कर भवन नियमों का उल्लंघन किया गया है। इसलिए नगर निगम ग्वालियर को निर्देश दिया गया है कि पूरी तीसरी मंजिल को ध्वस्त किया जाए और भवन के आगे-पीछे छोड़ी जाने वाली खाली जगह (सेटबैक) सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आश्चर्यजनक और चिंताजनक है कि नगर निगम ग्वालियर हर अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए अदालत के आदेश की प्रतीक्षा करता है। कानूनन जिन कार्यों के लिए उसे स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें भी लापरवाही बरती जा रही है। नगर निगम की निष्क्रियता से अवैध निर्माणों को बढ़ावा मिलता है। यह न केवल शहरी सौंदर्य को बिगाड़ता है बल्कि न्यायिक व्यवस्था की अवमानना भी है। क्या राज्य सरकार ऐसे रवैये को स्वीकार कर सकती है? फैसला न्यायमूर्ति जी. एस. अहलूवालिया की एकलपीठ ने दिया है।