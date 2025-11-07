Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

सडक़ सुरक्षा समिति के फैसले कागजों में फंसे, त्योहार भी निकले, मिनट्स 42 बाद जारी हुए, कैसे होगा सुधार

The departments were required to submit their reports within three days on the decisions taken at the meeting held on September 24th. The minutes were released on October 28th.

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Balbir Rawat

Nov 07, 2025

The departments were required to submit their reports within three days on the decisions taken at the meeting held on September 24th. The minutes were released on October 28th.

The departments were required to submit their reports within three days on the decisions taken at the meeting held on September 24th. The minutes were released on October 28th.

सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 22 निर्णय लिए गए। बैठक में तय हुआ था कि सभी विभाग अपने-अपने हिस्से के कार्यों को शुरू करेंगे। बैठक की रिपोर्ट तैयार कर तीन दिन में विभागों को भेजी जाएगी। ताकि सुधार कार्यों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो सके। इन निण के निर्णयों पर अमल तो दूर, विभागों को भेजे जाने वाले मिनट्स तक 42 दिन बाद जारी किए गए। बैठक में सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात सुधार से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए थे। सडक़ सुरक्षा समिति की रिपोर्ट आने तक नवरात्र, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहार निकल चुके थे। ऐसी स्थिति में कैसे सुधार होगा। जबकि यह बैठक यातायात को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण होती है।

दरअसल 24 सितंबर को सांसद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। यह बैठक दो घंटे से ज्यादा चली। पुरानी बैठक का पालन प्रतिवेदन पेश किया गया और नए निर्णय लिए गए। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, ब्लैक स्पॉट कम करने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए थे। इनमें मुख्य रूप से फ्लाइओवर निर्माण, सडक़ चौड़ीकरण और सिग्नल प्वाइंट्स पर सुधार से जुड़े सुझाव शामिल थे। ज्ञात है कि सडक़ सुरक्षा समिति का पीडब्ल्यूडी नोडल विभाग है। इसे मिनट्स तैयार करने होते हैं।

बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, जिनका होना था अमल

- शीतला माता रोड पर मेला के दौरान स्ट्रीट लाइटें लगानी थी, जिससे उजाला हो सके।

- सडक़ पर खड़े 11 बिजली के पोलों को शिफ्ट करने के लिए संयुक्त कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को रिपोर्ट पेश करना है। क्योंकि यह मुद्दा हर बैठक में आ रहा है।

- सेतु संभाग फ्लाइ ओवर बनाने के लिए पुन: प्रजेंटेशन तैयार करेगा और अगली बैठक में इसे पेश करेगा।

- छप्पर वाले पुल के किनारे छूटे हुए हैं। किनारों दोनों पर सडक़ निर्माण कराई जानी है।

- कंपू तिराहे से नाले होते हुए नया बाजार तक सडक़ बनानी है।

- हजीरा से चार शहर के नाके तक फ्लाई ओवर का प्रस्ताव पारित किया।

- लेफ्ट टर्न फ्री करने के प्रस्ताव दिए गए।

- जाम वाली सडक़ों की मैपिंग की जानी है।

- स्मार्ट सिटी की हाईड्रोलिक पार्किंग को शुरू कराया जाना है।

- ब्लैक स्पॉट व सडक़ों से रोटरी हटाने का प्रस्ताव दिया गया।

- 24 सितंबर को बैठक बुलाई गई थी। बैठक बाद सभी विभागों को अपनी जानकारी भेजनी थी, लेकिन विभागों से जानकारी आने में देर हो गई है। इस कारण मिनट्स देर से जारी हुए हैं।

देवेंद्र भदौरिया, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 11:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / सडक़ सुरक्षा समिति के फैसले कागजों में फंसे, त्योहार भी निकले, मिनट्स 42 बाद जारी हुए, कैसे होगा सुधार

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बेमौसम बारिश में धान को नुकसान, सरसों का बीज और खाद बर्बाद, रबी की बोवनी प्रभावित

बेमौसम बारिश में धान को नुकसान, सर्वे अंतिम चरण में, सरसों का बीज और खाद बर्बाद, सर्वे रिपोर्ट राज्य शासन को जाएगी, रबी की बोवनी प्रभावित
समाचार

25 गोलियां ठोंककर दहलाई थी बस्ती, वहीं कराई गुंडे की परेड

गुंडे की परेड कराते हुए घासमंडी में ले गई पुलि
समाचार

एसिड से धो रहे सिंघाड़े, स्वास्थ्य के लिए घातक

स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सिंघाड़े भी सेहत के लिए घातक हो सकते हैं। क्योंकि इन्हें एसिड से धोया जा रहा है, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है।
ग्वालियर

54380 लाइटें और 1083 सीसीएमएस नहीं लौटाए तो होगी ब्लैक लिस्टिंगस्मार्ट सिटी की चेतावनी…

54380 लाइटें और 1083 सीसीएमएस नहीं लौटाए तो होगी ब्लैक लिस्टिंग
ग्वालियर

50 डायल-112, रोज 1500 किमी गश्त पर, फिर भी अपराधी दे रहे चकमा

dial 112
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.