सडक़ सुरक्षा समिति के फैसले कागजों में फंसे, त्योहार भी निकले, मिनट्स 42 बाद जारी हुए, कैसे होगा सुधार

The departments were required to submit their reports within three days on the decisions taken at the meeting held on September 24th. The minutes were released on October 28th.
सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 22 निर्णय लिए गए। बैठक में तय हुआ था कि सभी विभाग अपने-अपने हिस्से के कार्यों को शुरू करेंगे। बैठक की रिपोर्ट तैयार कर तीन दिन में विभागों को भेजी जाएगी। ताकि सुधार कार्यों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो सके। इन निण के निर्णयों पर अमल तो दूर, विभागों को भेजे जाने वाले मिनट्स तक 42 दिन बाद जारी किए गए। बैठक में सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात सुधार से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए थे। सडक़ सुरक्षा समिति की रिपोर्ट आने तक नवरात्र, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहार निकल चुके थे। ऐसी स्थिति में कैसे सुधार होगा। जबकि यह बैठक यातायात को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण होती है।
दरअसल 24 सितंबर को सांसद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। यह बैठक दो घंटे से ज्यादा चली। पुरानी बैठक का पालन प्रतिवेदन पेश किया गया और नए निर्णय लिए गए। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, ब्लैक स्पॉट कम करने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कई प्रस्ताव पारित किए गए थे। इनमें मुख्य रूप से फ्लाइओवर निर्माण, सडक़ चौड़ीकरण और सिग्नल प्वाइंट्स पर सुधार से जुड़े सुझाव शामिल थे। ज्ञात है कि सडक़ सुरक्षा समिति का पीडब्ल्यूडी नोडल विभाग है। इसे मिनट्स तैयार करने होते हैं।
बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, जिनका होना था अमल
- शीतला माता रोड पर मेला के दौरान स्ट्रीट लाइटें लगानी थी, जिससे उजाला हो सके।
- सडक़ पर खड़े 11 बिजली के पोलों को शिफ्ट करने के लिए संयुक्त कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को रिपोर्ट पेश करना है। क्योंकि यह मुद्दा हर बैठक में आ रहा है।
- सेतु संभाग फ्लाइ ओवर बनाने के लिए पुन: प्रजेंटेशन तैयार करेगा और अगली बैठक में इसे पेश करेगा।
- छप्पर वाले पुल के किनारे छूटे हुए हैं। किनारों दोनों पर सडक़ निर्माण कराई जानी है।
- कंपू तिराहे से नाले होते हुए नया बाजार तक सडक़ बनानी है।
- हजीरा से चार शहर के नाके तक फ्लाई ओवर का प्रस्ताव पारित किया।
- लेफ्ट टर्न फ्री करने के प्रस्ताव दिए गए।
- जाम वाली सडक़ों की मैपिंग की जानी है।
- स्मार्ट सिटी की हाईड्रोलिक पार्किंग को शुरू कराया जाना है।
- ब्लैक स्पॉट व सडक़ों से रोटरी हटाने का प्रस्ताव दिया गया।
- 24 सितंबर को बैठक बुलाई गई थी। बैठक बाद सभी विभागों को अपनी जानकारी भेजनी थी, लेकिन विभागों से जानकारी आने में देर हो गई है। इस कारण मिनट्स देर से जारी हुए हैं।
देवेंद्र भदौरिया, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग