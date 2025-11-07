सडक़ सुरक्षा समिति के फैसले कागजों में फंसे, त्योहार भी निकले, मिनट्स 42 बाद जारी हुए, कैसे होगा सुधार

सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए 22 निर्णय लिए गए। बैठक में तय हुआ था कि सभी विभाग अपने-अपने हिस्से के कार्यों को शुरू करेंगे। बैठक की रिपोर्ट तैयार कर तीन दिन में विभागों को भेजी जाएगी। ताकि सुधार कार्यों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो सके। इन निण के निर्णयों पर अमल तो दूर, विभागों को भेजे जाने वाले मिनट्स तक 42 दिन बाद जारी किए गए। बैठक में सडक़ दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात सुधार से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए थे। सडक़ सुरक्षा समिति की रिपोर्ट आने तक नवरात्र, दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहार निकल चुके थे। ऐसी स्थिति में कैसे सुधार होगा। जबकि यह बैठक यातायात को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण होती है।