पति-पत्नी में आपस में लगातार करते थे कलह, हाईकोर्ट ने रद्द किया तलाक

दरअसल रानी व राकेश (दोनों का परिवर्तित नाम) का विवाह अप्रैल 2015 को हुआ था। दोनों की एक बेटी है। वैवाहिक जीवन के दौरान पति-पत्नी में लगातार कलह बनी रही। आरोप है कि पत्नी का व्यवहार पति और परिवारजनों से ठीक नहीं था और वह बिना बताए घर से बाहर चली जाती थी। 20 अप्रैल 2020 को पत्नी मायके चली गई।