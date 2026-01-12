12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

अतिक्रमण से बचने 40 मीटर की जगह बना रहे 20 मीटर की रोड, भविष्य में फंसेगा ट्रैफिक

शहर के मास्टर प्लान की सडक़ें कागजों में भले ही चौड़ी और आधुनिक हों, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। अतिक्रमण हटाने में प्रशासन की सुस्ती अब विकास कार्यों पर भारी

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Jan 12, 2026

gwalior road

ग्वालियर. शहर के मास्टर प्लान की सडक़ें कागजों में भले ही चौड़ी और आधुनिक हों, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। अतिक्रमण हटाने में प्रशासन की सुस्ती अब विकास कार्यों पर भारी पडऩे लगी है। इसका ताजा उदाहरण झांसी रोड नाका चंद्रवदनी से विक्की फैक्ट्री तक बन रही सडक़ है, जहां मास्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित 40 मीटर चौड़ी सडक़ को घटाकर सिर्फ 20 मीटर में बनाया जा रहा है। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस सडक़ में पीडब्ल्यूडी विभाग दोनों ओर 7-7 मीटर की सडक़ और बीच में डिवाइडर का निर्माण करा रहा है। खास बात यह है कि सर्विस रोड और फुटपाथ को पूरी तरह योजना से बाहर कर दिया गया है, जिससे भविष्य में पैदल चलना भी जोखिम भरा होगा। जानकारों का कहना है कि आगे चलकर फिर से तोडफ़ोड़ कर सडक़ चौड़ी करनी पड़ेगी।

49 अतिक्रमण चिह्नित, कार्रवाई न के बराबर

नाका चंद्रवदनी से विक्की फैक्ट्री तक कुल 49 अतिक्रमण चिन्हित किए गए, जिनमें 10 शासकीय, 39 निजी अतिक्रमण हैं। कुछ लोगों ने स्वेच्छा से निर्माण हटाना शुरू किया है, लेकिन अधिकांश पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

अन्य सडक़ों पर भी वही हाल

अतिक्रमण के कारण आदर्श मिल रोड, बहोड़ापुर-कटीघटी रोड और रामदास घाटी रोड का चौड़ीकरण भी अटका है। यहां 18 मीटर चौड़ी सडक़ प्रस्तावित है। संबंधित स्थानों पर नोटिस जारी कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

इनका कहना है

विक्की फैक्ट्री से नाकचंद्रवदनी रोड तक का कार्य शुरू करा दिया गया है। अभी एक साइट ही सीसी की रोड बनाई जा रही है। हम दोनों ओर 7-7 मीटर की सडक़ और बीच में डिवाइडर को बनाएंगे और झांसी रोड थाने के सामने सिर्फ सर्विस रोड बनाया जाएगा। कुछ लोगों ने अभी अतिक्रमण हटा लिया है, बाकी लोग यदि नहीं हटाएंगे तो वहां कार्रवाई करेंगे। एस्टीमेट ही हमें 20 मीटर की सडक़ बनाने का दिया गया है।
देवेंद्र भदौरिया, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी विभाग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Jan 2026 06:02 pm

Published on:

12 Jan 2026 06:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / अतिक्रमण से बचने 40 मीटर की जगह बना रहे 20 मीटर की रोड, भविष्य में फंसेगा ट्रैफिक

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘लाड़ली बहना योजना’ का नाम लेकर फर्जीवाड़ा, बीच सड़क में रोने लगी महिला

Ladli Behna Yojana
ग्वालियर

कांग्रेस के बड़े नेता का निधन, पार्टी में शोक की लहर

Congress Leader Passed Away
ग्वालियर

एमपी में वोटर लिस्ट के SIR ने मचाया सियासी हड़कंप, कद्दावर नेताओं की बढ़ी धड़कनें

Gwalior voter list SIR Raises Concerns for BJP and Congress Stalwarts MP News
ग्वालियर

सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाए तो रंग हो गया गुलाबी

सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाए तो रंग हो गया गुलाबी
ग्वालियर

मुरार में पकड़ी गई फैक्ट्री, शहर के साथ बड़ी तादात में मप्र के अन्य शहरों में भी खपाई जाती है

ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.