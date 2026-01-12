अतिक्रमण से बचने 40 मीटर की जगह बना रहे 20 मीटर की रोड, भविष्य में फंसेगा ट्रैफिक

ग्वालियर. शहर के मास्टर प्लान की सडक़ें कागजों में भले ही चौड़ी और आधुनिक हों, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। अतिक्रमण हटाने में प्रशासन की सुस्ती अब विकास कार्यों पर भारी पडऩे लगी है। इसका ताजा उदाहरण झांसी रोड नाका चंद्रवदनी से विक्की फैक्ट्री तक बन रही सडक़ है, जहां मास्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित 40 मीटर चौड़ी सडक़ को घटाकर सिर्फ 20 मीटर में बनाया जा रहा है। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस सडक़ में पीडब्ल्यूडी विभाग दोनों ओर 7-7 मीटर की सडक़ और बीच में डिवाइडर का निर्माण करा रहा है। खास बात यह है कि सर्विस रोड और फुटपाथ को पूरी तरह योजना से बाहर कर दिया गया है, जिससे भविष्य में पैदल चलना भी जोखिम भरा होगा। जानकारों का कहना है कि आगे चलकर फिर से तोडफ़ोड़ कर सडक़ चौड़ी करनी पड़ेगी।