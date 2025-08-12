200 से ज्यादा भवनों पर ‘ड्रोन’ की तैनाती, अफसर रख रहे पैनी नजर

निगम सरकार के सामने भी एक प्रस्ताव रखने वाला है, जिसमें निगम द्वारा किए जाने वाले कामों को चिह्नित किया जा सकता है, ताकि गुणवत्ता व निगम के पास कामों की निरंतरता बनी रहे। इसके साथ ही उच्च प्रबंधन इस बात पर भी जोर दे रहा है कि निगम के निर्माण कार्यों में उसकी भागीदारी और बढ़े, ऐसा करने से सरकार द्वारा कराए जा रहे कामों की प्रगति में तेजी तो आएगी ही, अलग-अलग एजेंसियों काम कराने से गुणवत्ता बेहतर होगी। फायदा सरकार-जनता को होगा। निगम के अफसर विभागों से इसके लिए संपर्क कर रहे हैं।