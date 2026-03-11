हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, सरकार के कारण ही बार-बार सुनवाई टल रही है

कोर्ट ने सुझाव दिया कि यदि राज्य सरकार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के रुख को छोड़ दे तो अदालत उसी दिन मामले की अंतिम सुनवाई कर सकती है। लेकिन सरकार ने मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट के लिए समय देने की मांग पर ही जोर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार के अड़ियल रवैये के कारण ही मामला लंबित हो रहा है। इसके बाद मामले की सुनवाई 20 मार्च 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई। साथ ही अंतरिम आदेश को अगली तारीख तक जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।