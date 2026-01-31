कोहरे पर सूरज भारी, दोपहर बाद खिली धूप, सर्दी की गिरफ्त ढीली

शहर में सुबह से छाए घने कोहरे ने ठंड का एहसास बढ़ा दिया था। शुक्रवार-गुरुवार की रात कोहरे से दृश्यता शून्य रही। सड़कों पर दृश्यता कम रही और लोग देर तक रजाइयों में दुबके रहे, लेकिन जैसे-जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ीं, सूरज ने कोहरे पर जीत दर्ज कर ली। दोपहर 12 बजे के बाद तेज धूप निकली और देखते ही देखते कोहरा छट गया। धूप के साथ ही सर्दी की चुभन कम हुई और लोगों को राहत महसूस होने लगी। कोल्ड डे से राहत रही। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। मध्यम से घना कोहरा भी छा सकता है। 1 से 3 फरवरी के बीच गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।