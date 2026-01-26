मेले के दंगल में दिखा दमखम, महिला-पुरुष पहलवानों ने मारी बाजी

ग्वालियर. ग्वालियर व्यापार मेले में आयोजित राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का रविवार को भव्य समापन हुआ। समापन अवसर पर विभिन्न वजन वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले महिला और पुरुष पहलवानों को पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र भदकारिया एवं महेश मुदगल (संयोजक, व्यापारी संघ) मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता एस.बी. त्रिपाठी ने की। प्रतियोगिता के दौरान मेले के दंगल में प्रदेश भर से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।