ग्वालियर

मेले के दंगल में दिखा दमखम, महिला-पुरुष पहलवानों ने मारी बाजी

प्रतियोगिता के दौरान मेले के दंगल में प्रदेश भर से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Jan 26, 2026

राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता

राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का रविवार को समापन

ग्वालियर. ग्वालियर व्यापार मेले में आयोजित राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का रविवार को भव्य समापन हुआ। समापन अवसर पर विभिन्न वजन वर्गों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले महिला और पुरुष पहलवानों को पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र भदकारिया एवं महेश मुदगल (संयोजक, व्यापारी संघ) मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता एस.बी. त्रिपाठी ने की। प्रतियोगिता के दौरान मेले के दंगल में प्रदेश भर से आए पहलवानों ने दमखम दिखाया और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया।

🏅 महिला वर्ग के विजेता पहलवान

40 किग्रा (बालिका वर्ग)

  • प्रथम: पूर्वा चाकरे (छिंदवाड़ा)
  • द्वितीय: पलक परमार
  • तृतीय: नैना वर्मा (इंदौर)
  • चतुर्थ: सिमरन सागर

50 किग्रा

  • प्रथम: दुर्गा खटबाल
  • द्वितीय: आभा ठाकरे (छिंदवाड़ा)
  • तृतीय: वंशिका (इंदौर)
  • चतुर्थ: तन्वी हार्डिया (इंदौर)

60 किग्रा

  • प्रथम: कल्याणी (इंदौर)
  • द्वितीय: सारिका अहिरवार (सागर)
  • तृतीय: अमृता बंसल (सागर)
  • चतुर्थ: चांदनी इंगले (इंदौर)

70 किग्रा

  • प्रथम: मुस्कान (सागर)
  • द्वितीय: डॉली जाट (इंदौर)
  • तृतीय: निधि (इंदौर)
  • चतुर्थ: अंशिका (ग्वालियर)

🏆 पुरुष वर्ग के विजेता पहलवान

51 किग्रा

  • प्रथम: नैतिक चौहान (इंदौर)
  • द्वितीय: नीतेश सोनकर (इंदौर)
  • तृतीय: कृष्णा यादव (इंदौर)
  • चतुर्थ: कृष्णा यादव (सागर)

57 किग्रा

  • प्रथम: कबीर डगोरिया (उज्जैन)
  • द्वितीय: हेमंत यादव (सागर)
  • तृतीय: शोजल यादव (सागर)
  • चतुर्थ: अजय प्रताप (दतिया)

61 किग्रा

  • प्रथम: रवि बंजारा (ग्वालियर)
  • द्वितीय: नैतिक चौहान (इंदौर)
  • तृतीय: रंजीत प्रजापति (दतिया)
  • चतुर्थ: वीर प्रताप गोपाल

65 किग्रा

  • प्रथम: फैजान कुरैशी (रतलाम)
  • द्वितीय: मनकौशल (इंदौर)
  • तृतीय: हितेश कुशवाह (इंदौर)
  • चतुर्थ: रानू यादव

70 किग्रा

  • प्रथम: हर्ष जाट (इंदौर)
  • द्वितीय: सौरभ परमार (सीहोर)
  • तृतीय: मोहन यादव (भिंड)
  • चतुर्थ: लवकुश नावई (मुरैना)

74 किग्रा

  • प्रथम: अक्षत यादव (एलएनआईपीई)
  • द्वितीय: लोकपाल गौहर (इंदौर)
  • तृतीय: गौतम पाटीना (उज्जैन)
  • चतुर्थ: छोटू गुर्जर (मुरैना)

79 किग्रा

  • प्रथम: प्रिंस सोनकर (खंडवा)
  • द्वितीय: आर्यन यादव (सागर)
  • तृतीय: रुद्राक्ष पाटीना (उज्जैन)
  • चतुर्थ: सैतान सिंह यादव (ग्वालियर)

84 किग्रा

  • प्रथम: बृजेंद्र यादव (ग्वालियर)
  • द्वितीय: रोहित प्रजापत (इंदौर)
  • तृतीय: भानु यादव (ग्वालियर)
  • चतुर्थ: अमित जाट (ग्वालियर)

84 किग्रा से अधिक

  • प्रथम: फराज हुसैन (ग्वालियर)
  • द्वितीय: राकेश गुर्जर (ग्वालियर)
  • तृतीय: अभिषेक पाटीना (उज्जैन)
  • चतुर्थ: कार्तिक जोशी (इंदौर)

