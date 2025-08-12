शहर व गांव में 29250 पते ऐसे, जिनमें वोटरों की भरमार, 171 घरों में तो 50 से ज्यादा मतदाता रजिस्टर्ड

एक पते पर कई मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है और देश में बवाल मचा है। ग्वालियर में भी ऐसी ही स्थिति है। गांव में 29 हजार 250 घर ऐसे हैं, जिनमें वोटरों की भरमार है। एमपी स्टेट इलेक्ट्रोनिक डवलपमेंट कार्पोरेशन ने जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 171 घर ऐसे हैं, जिनमें 50 से ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं। पंचायत स्तर से इन घरों का सत्यापन करना है और उनके पत सही कर 14 अगस्त तक रिपोर्ट भोपाल भेजनी है, लेकिन पंचायतों ने इस कार्य को पूरा नहीं किया। इसके चलते उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने फिर से स्मरण पत्र जारी किया है और रिपोर्ट मांगी है।