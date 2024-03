adulteration mafia नजर में होते हैं मिलावट के अड्डे, नजर अंदाज कर रहे अधिकारी, उन्हें बदलने पर पकड़ में आ जाता है मिलावट माफिया

ग्वालियरPublished: Mar 16, 2024 12:28:36 pm Submitted by: Balbir Rawat

There are dens of adulteration in sight, officials are ignoring them, adulteration mafia gets caught after changing them.

होली पर मावा की आवक बढ़ी, पर जहां बिक्री हो रही, उस बाजार में छापा नहीं

जिम्मेदार भी गंभीर नहीं, खुद नहीं निकल क्षेत्र में

There are dens of adulteration in sight, officials are ignoring them, adulteration mafia gets caught after changing them.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, लेकिन खाद्य एवं सुरक्षा विभाग मिलावट माफिया को पकडऩे में नाकाम दिख रहा है। मिलावट माफिया के अड्डे इनकी नजरों में है, लेकिन अड्डों को नजर अंदाज कर रहे हैं। जैसे ही अधिकारी बदलकर क्षेत्र में भेजे जाते हैं तो मिलावट की बड़ी खेप पकड़ी जाती है। अब तक की तीन कार्रवाई में ये तथ्य सामने आया है। वहीं दूसरी ओर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम की मॉनिटरिंग कर रहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी माफिया को पकडऩे फील्ड में नहीं आए। अभिहीत अधिकारी व सीएमएचओ डॉ आरके राजौरिया का कहना है कि मैं अभी जबलपुर हाईकोर्ट में पेश के लिए आया हूं। इसलिए अभी कुछ नहीं कहूंगा।

इस तरह पकड़े गए थे माफिया हाईकोर्ट के आदेश पर फरवरी में मिलावट खोरों के खिलाफ महाभियान चलाया गया। लश्कर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिलावट माफिया को पकडऩे के लिए डेयरी-डेयरी घूमे, लेकिन सैंपल लेकर अपनी खानापूर्ति कर ली। इसके बाद लश्कर क्षेत्र में एसडीएम को कार्रवाई के लिए भेजा गया तो 13 मार्च 12 मावा व 3 क्विंटल पनीर पकड़ लिया। जबकि खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी हर कार्रवाई के लिए लश्कर क्षेत्र में जा रहे थे। जहां यह खेप पकड़ी, वहां पर छह महीने से पनीर मावा की लोडिंग हो रही थी।

महाभियान के दौरान डबरा में भी दल कार्रवाई के लिए दल निकले। डेयरी व दूधियों की टंकियों से सैंपल लिए गए। महाअभियान खत्म होने के बाद पांच मार्च को दूसरा दल भेजा। डबरा में दिनेश शिवहरे के घर पहुंचे। घर में 200 किलो मावा रखा हुआ था। 1200 किलो घी भी ड्रमों में रखा था। दूध से क्रीम निकाल ली गई। जो सपरेटा दूध बचा उससे मावा तैयार किया गया। मावा में पॉमोलिन ऑइल को मिलाया जा रहा था। मावा पकड़ा जाता, पर मालिक तक नहीं पहुंच पाते भिंड व मुरैना से मावा बस के माध्यम से आ रहा है। जब बस में मावा या पनीर पकड़ा जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाता है, लेकिन किसने भेजा और किस दुकान पर जा रहा था। उसका पता नहीं लगाया जा रहा है। नमूने लेकर नष्ट कर रहे है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि नमूने न लिए जाएं। मावा कहां तैयार किया गया और किसने भेजा। यह पता लगाने के आदेश दिए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। होली पर बढ़ी आवक, मावा के बाजार में अधिकारी नदारद होली पर बढ़ी आवक, मावा के बाजार में अधिकारी नदारद होली के त्योहार के चलते मिठाइयों की खपत बढ़ गई है। इसके चलते मावा की आवक भी हो रही है। शहर में मावा की बिक्री मोर बाजार से हो रही है। हर दिन दोपहर 12 से 2 बजे के बीच मावा से लोड गाड़ी पहुंचती है, लेकिन इस बाजार में कार्रवाई के लिए अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। इस अनदेखी के चलते लोगों तक मिलावटी सामान पहुंच रहा है।

बस स्टैंड पर भी निगरानी नहीं की जा रही है। इसके चलते आसानी से मिलावटी मावा लोगों तक पहुंच रहा है। प्रदेश में इतना वसूला जुर्माना वर्ष केस जुर्माना 2021 1896 10.21 2022 2040 8.68 2023 1932 6.33 2024 399 1.24 (जुर्माने की राशि करोड़ में है।) पढ़ना जारी रखे