एक बड़ी चिंता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिलावटखोरों को दंडित करने में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं

उप निदेशक खाद्य एवं औषधि प्रशासन किरण सेंगर ने हाईकोर्ट में स्थानांतरण के खिलाफ याचिका दायर की। किरण सेंगर की ओर से तर्क दिया कि मुरैना में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए चलाए गए अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया है। कम समय में 105 नमूने लिए हैं। याचिकाकर्ता को खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए, जिन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उन्होंने याचिकाकर्ता का स्थानांतरण करवाया है। याचिकाकर्ता मुरैना में एकमात्र महिला अधिकारी हैं, इसलिए उनका स्थानांतरण नहीं किया जा सकता था। याचिकाकर्ता के स्थानांतरण का आक्षेपित आदेश अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। एकल पीठ ने स्थानांतरण आदेश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ युगल पीठ में रिट अपील दायर की। रिट अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है।