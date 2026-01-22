22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

व्यापारी की अपील कोर्ट में खारिज, घटिया पान मसाला बेचने पर एक लाख का जुर्माना बरकरार

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत घटिया (सब-स्टैंडर्ड) पान मसाला बेचने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय (खाद्य सुरक्षा अपीलीय प्राधिकरण) ने व्यापारी पर

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Jan 22, 2026

ग्वालियर . खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत घटिया (सब-स्टैंडर्ड) पान मसाला बेचने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय (खाद्य सुरक्षा अपीलीय प्राधिकरण) ने व्यापारी पर लगाए गए एक लाख रुपए के जुर्माने को सही ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि घटिया पान मसाला का सेवन आम जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए इस तरह के मामलों में सख्ती जरूरी है। इसी आधार पर अपीलीय प्राधिकरण ने निर्णायक अधिकारी द्वारा लगाया गया एक लाख रुपए का जुर्माना उचित बताते हुए अपील को खारिज कर दिया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 8 मई 2023 को ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र स्थित रामकुमार गुप्ता की फर्म पर निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान बिक्री के लिए रखे गए पान मसाला के नमूने संदेह के आधार पर लिए गए। जांच में यह नमूना खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया और प्रयोगशाला रिपोर्ट में पान मसाला को सब-स्टैंडर्ड घोषित किया गया। इसके बाद निर्णायक अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26(2)(2) सहपठित धारा 51 के तहत व्यापारी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस आदेश के खिलाफ व्यापारी ने अपील दायर की थी। जिसमें यह तर्क दिया गया कि नमूने की जांच तय समय-सीमा में नहीं की गई और प्रक्रिया में खामियां हैं।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यद्यपि नमूने के विश्लेषण में समय अधिक लगा, लेकिन इससे मामले की मूल प्रकृति प्रभावित नहीं होती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि देरी मात्र के आधार पर प्रयोगशाला रिपोर्ट को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, खासकर तब जब रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से नमूना खाद्य मानकों के विपरीत पाया गया हो।

अदालत ने यह भी माना कि व्यापारी द्वारा न तो माल की खरीद से संबंधित बिल प्रस्तुत किए गए और न ही आपूर्तिकर्ता का विवरण दिया गया। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि व्यापारी ने खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया। ऐसे में उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़ा यह मामला गंभीर प्रकृति का है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Jan 2026 05:37 pm

Published on:

22 Jan 2026 05:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / व्यापारी की अपील कोर्ट में खारिज, घटिया पान मसाला बेचने पर एक लाख का जुर्माना बरकरार

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एस्ट्रोटर्फ का वादा अधूरा, स्मार्ट सिटी का लाखों का स्टेडियम बदहाली का शिकार

छत्री बाजार मैदान में एस्ट्रोटर्फ बिछाने का वादा एक साल बाद भी अधूरा, मैदान में गड्ढे, गंदगी और वाहनों की एंट्री से खिलाड़ियों को अभ्यास में भारी परेशानी।
समाचार

24 घंटे में तीसरी हत्या, शराब पार्टी के बाद युवक के सिर में मारी गोलियां, झाड़ियों में मिली लाश

ग्वालियर में 24 घंटे के भीतर तीसरी हत्या से दहशत, कंपू थाना क्षेत्र के नौगांव मार्ग पर रेल पटरियों के पास मिला अज्ञात युवक का शव, पीछे से सटाकर मारी गई गोलियां।
समाचार

परीक्षा शुल्क नहीं तो रिजल्ट नहीं, जानिए जेयू ने क्यों दी चेतावनी

परीक्षा शुल्क नहीं तो रिजल्ट नहीं, जानिए जेयू ने क्यों दी चेतावनी
ग्वालियर

ब्यूटी पार्लर में वैक्स कराने से बिगड़ा मॉडल का चेहरा, स्किन पर हुए स्पॉट

gwalior
ग्वालियर

‘लोकेशन मर्जर’ का खाका तैयार, 200 से ज्यादा जगहों पर बढ़ेंगे रेट

Property rates
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.