व्यापारी की अपील कोर्ट में खारिज, घटिया पान मसाला बेचने पर एक लाख का जुर्माना बरकरार

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 8 मई 2023 को ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र स्थित रामकुमार गुप्ता की फर्म पर निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान बिक्री के लिए रखे गए पान मसाला के नमूने संदेह के आधार पर लिए गए। जांच में यह नमूना खाद्य मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया और प्रयोगशाला रिपोर्ट में पान मसाला को सब-स्टैंडर्ड घोषित किया गया। इसके बाद निर्णायक अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26(2)(2) सहपठित धारा 51 के तहत व्यापारी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। इस आदेश के खिलाफ व्यापारी ने अपील दायर की थी। जिसमें यह तर्क दिया गया कि नमूने की जांच तय समय-सीमा में नहीं की गई और प्रक्रिया में खामियां हैं।