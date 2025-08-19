पेड़ों का ट्रांसप्लांट सफल नहीं, महंगा भी पड़ रहा, इसलिए विशेष पेड़ों को ही शिफ्ट किया जाना चाहिए

दरअसल थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना का काम चंबल कॉलोनी में किया जा रहा है। चंबल कॉलोनी में वर्षों पुराने छायादार व फलदार पेड़ खड़े हुए थे, जिसको लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने पेड़ों की गिनती कराई। इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई। कुल 3224 पेड़ योजना के एरिया में मिले। इसमें से 329 पेड़ ट्रांसप्लांट करने का आदेश दिया गया। 71 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई। हाउसिंग बोर्ड ने 329 में 256 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। साथ ही हाउसिंग बोर्ड ने वन विभाग को ट्रांसप्लांट किए पेड़ों की जगह 4090 पौधे लगाने की जिम्मेदारी दी। चंबल कॉलोनी के परिसर में 400 नए पौधे लगाए हैं। ट्रांसप्लांट करने वाली कंपनी ने 80 फीसदी जीवित होने का दावा किया है। ट्रांसप्लांट कितना सफल है, इसे पता करने के लिए एक कमेटी बनाई। कमेटी ने परिवहन मुख्यालय के आसपास ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों का निरीक्षण किया। उसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की। 10 से 15 साल से ऊपर के पेड़ ट्रांसप्लांट नहीं हुए।