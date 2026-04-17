‘आयुष्मान मरीजों’ के लिए राहत भरी खबर, 36 निजी अस्पतालों में इलाज शुरु

Ayushman Bharat Scheme: आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। ग्वालियर के करीब 36 निजी अस्पतालों में एनएबीएच (नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स) सर्टिफिकेट न होने के कारण आयुष्मान से इलाज ठप पड़ गया था। अब मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत निरामय के आदेश पर एनएबीएच प्रमाण-पत्र नवीनीकरण के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। इसके बाद सभी प्रभावित अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत इलाज फिर से शुरू हो गया है। इससे ग्वालियर सहित आसपास के जिलों के हजारों मरीजों को फायदा मिलेगा।