9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

परिषद में हंगामा फिर भी जनता को चपत, फाइलों में दफन हुई छह प्रतिशत संपत्तिकर की छूट

लाल टिपारा गोशाला 19.50 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर आपत्ति, एक ही ठेकेदार का जमकर विरोध

3 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

monu sahu

Jan 09, 2026

nagar nigam parishad meeting

नगर निगम प्रशासन की कछुआ चाल और जिम्मेदारों की फाइल-फाइल खेलने की आदत ने शहर की जनता को आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया है।

नगर निगम प्रशासन की कछुआ चाल और जिम्मेदारों की फाइल-फाइल खेलने की आदत ने शहर की जनता को आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया है। समय पर संपत्तिकर जमा करने वाले जागरूक नागरिकों को मिलने वाली 6 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव प्रशासनिक गलियारों में महीनों तक धूल फांकता रहा। जब यह प्रस्ताव परिषद की बैठक में पहुंचा, तब तक उसकी समय-सीमा ही खत्म हो चुकी थी। गुरुवार को जलविहार स्थित मुख्यालय में हुई निगम परिषद की बैठक इसी सुस्ती की भेंट चढ़ गई। आक्रोशित पार्षदों ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके चलते बिना किसी निर्णय के बैठक को 12 जनवरी तक के लिए स्थगित करना पड़ा। संपत्तिकर में 6 प्रतिशत छूट का मामला जैसे ही पटल पर आया, विपक्षी पार्षदों ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया। पार्षद नागेंद्र राणा और अनिल सांखला ने पूछा कि जुलाई में एमआईसी द्वारा लिए गए निर्णय को परिषद तक पहुंचने में छह महीने क्यों लगे? निगमायुक्त संघ प्रिय ने सफाई दी कि महापौर की स्वीकृति के बाद इसे एजेंडे में शामिल किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार, अव्यावहारिक हो चुके इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन नागरिकों ने ईमानदारी से टैक्स भरा, उन्हें निगम की सुस्ती के कारण मिलने वाली छूट से वंचित रहना पड़ा।

पंगु सिस्टम का खामियाजा भुगते जनता…
निगम की यह बैठक परिषद की विफलता का जीवंत दस्तावेज है। सात प्रस्ताव और शून्य निर्णय ! जब निगम को पता था कि कर छूट की समय-सीमा है, तो फाइल को दबाकर क्यों रखा गया? क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है ? अधिकारियों के निजी अहं और पार्षदों की आपसी खींचतान के बीच शहर का विकास और जनता की राहत दोनों अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। बैठकें सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही हैं। कोई फैसला नहीं हो पा रहा।

मारपीट प्रकरण पर हंगामा…धरना
बैठक में कर संग्रहक एवं वर्तमान में सामान्य प्रशासन में पदस्थ धर्मेंद्र सोनी द्वारा सुरेंद्र राठौर व अजित पर एफआइआर का मामला वार्ड 64 के पार्षद मनोज यादव ने उठाते हुए आरोप लगाया कि टीसी द्वारा वर्ष 2014 से ही टैक्स लिया जा रहा है व कर जमा होने के बावजूद शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं और पुलिस प्रकरण बनाए जा रहे हैं। इस पर सत्ता पक्ष व विपक्ष के सभी पार्षदों ने आसंदी घेरकर सभापति से कार्रवाई की मांग की। वहीं कुछ पार्षद धरने पर भी बैठ गए थे। सभापति ने निगमायुक्त को पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सदन में यह चर्चा रही कि बिल्डर को बचाने के लिए पार्षद दबाव बना रहे हैं।

कुल संपत्तियां: 3.48 लाख (नगर निगम सीमा में)।
वसूली: केवल 1.90 लाख संपत्तियों से ही अब तक टैक्स वसूला गया।
विवाद: शहर की बड़ी संख्या में संपत्तियां नोटिस के फेर में उलझी हैं।

प्रशासन ने जुलाई में ही एमआईसी में प्रस्ताव पास किया था, लेकिन परिषद में आने में देरी हुई। यदि किसी अधिकारी की गलती है, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।
शोभा सिकरवार, महापौर

नामकरण और कर छूट जैसे प्रस्तावों की समीक्षा कर उन्हें दोबारा सदन में रखने के निर्देश दिए गए हैं। धर्मेंद्र सोनी के मामले में भी जांच कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
संघ प्रिय, निगमायुक्त

गौशाला और नामकरण, सियासी रस्साकशी में उलझे मुद्दे
गौशाला: लाल टिपारा गौशाला के लिए 19.50 करोड़ रुपए के पशु आहार के प्रस्ताव पर भी भारी विरोध हुआ। पार्षदों ने आरोप लगाया कि 5 साल से एक ही ठेकेदार को काम दिया जा रहा है और 19.26 करोड़ रुपए पहले ही खर्च दिखाए जा चुके हैं। मामले की जांच के लिए समिति बनाने की मांग उठी।
नामकरण: क्षेत्रीय कार्यालय-3 और चेतकपुरी रोड के नामकरण प्रस्तावों पर भी आम सहमति नहीं बन पाई। पार्षदों ने सवाल उठाया कि जब नामकरण समिति बनी हुई है, तो प्रस्ताव सीधे सदन में कैसे आ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Jan 2026 01:01 pm

Published on:

09 Jan 2026 12:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / परिषद में हंगामा फिर भी जनता को चपत, फाइलों में दफन हुई छह प्रतिशत संपत्तिकर की छूट

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आधार-समग्र आइडी बेकार, 2003 का वोट याद नहीं, 2026 में वोट का अधिकार पड़ा खतरे में

नो मैपिंग ने हजारों मतदाताओं की नींद उड़ाई, कतार में खड़े पर, दस्तावेज पेश नहीं कर पा रहे
ग्वालियर

सिंधिया राजघराने की संपत्ति पर घमासान! हाईकोर्ट ने बढ़ाई राजीनामे की समय-सीमा

jyotiraditya scindia
ग्वालियर

ठंड ने तोड़ा 24 साल का रिकॉर्ड, अगले 48 घंटे इस जिले में पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

Cold breaks record gwalior temperature drop severe cold Jet Stream Winds
ग्वालियर

ग्वालियर में 9 और 10 जनवरी की छुट्टी घोषित, आदेश जारी

cold-in-mp
ग्वालियर

50 से 100% तक बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के रेट, वार्ड नहीं ‘सेक्टर’ तय करेंगे दाम

Property rates
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.