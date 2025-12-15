RTO में नहीं होगा गाड़ी का ‘ट्रांसफर’ और ‘रिन्युअल’!

MP News: अगर आप अपनी गाड़ी का 'ट्रांसफर' और 'रिन्युअल' कराना चाहते है तो अब आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। परिवहन विभाग द्वारा सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल किए जाने के बाद अब वाहन का मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि वाहन का पंजीकरण मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो आरटीओ से जुड़ा कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। इससे आम लोगों को आरटीओ कार्यालयों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।