मतदाता खेत में, बीएलओ दरवाजे पर, फोटो, रिश्तों में उलझा एसआइआर

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। पार्टी ने स्पष्ट कहा है, मतदाता सूची में किसी भी मतदाता को वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी उद्देश्य से मंगलवार को दो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामरती गार्डन, कोटेश्वर मंदिर रोड पर और दूसरी 17 ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आराधना गार्डन, लक्ष्मीगंज में।

बैठकों में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव, प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा, पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, कांग्रेस एसआईआर ट्रेनर रणवीर यादव उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र यादव ने कहा, कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाएं और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।

पार्टी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हर शिकायत का त्वरित निस्तारण कराया जाए और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सूची ही स्वच्छ चुनावों की गारंटी है, और इसके लिए संगठन हर स्तर पर पूरी तत्परता से काम करेगा।