बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

ग्वालियर

मतदाता खेत में, बीएलओ दरवाजे पर, फोटो, रिश्तों में उलझा एसआइआर

जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) के दौरान गांव में न मौके पर मतदाता मिल रहे हैं और न उनके पास पासपोर्ट साइज फोटो हैं। जब बीएलओ ...

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Nov 13, 2025

sir

sir

ग्वालियर. जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) के दौरान गांव में न मौके पर मतदाता मिल रहे हैं और न उनके पास पासपोर्ट साइज फोटो हैं। जब बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मतदाता खेत पर है। गांव से कई मतदाता ऐसे हैं, जो मजदूरी के लिए दूसरे राज्य व शहरों में चले गए हैं। उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चार से पांच बार बीएलओ मतदाता के घर घूम चुका है, लेकिन मतदाताओं ने एसआइआर को गंभीरता से नहीं लिया है। इसके अलावा जो बड़ी दिक्कत सामने आई है, रिश्ते को लेकर है। क्योंकि चाचा, चाची, ताऊ, ताई व भाई से रिश्ता मैच नहीं हो रहा है। न ऑप्शन खुल रहा है। ऐसी स्थिति में एक महीने के भीतर गणना पत्रक वितरण व एकत्रित करने का कार्य संभव नहीं लग रहा है।

साइट हो रही हेंग, इसलिए भी दिक्कत

  • एसआइआर शुरू होने से पहले पूरी तैयारी नहीं की गई। साइट हर दिन हेंग हो रही है। रुक-रुककर चल रही है। बीएलओ का ऐप भी नहीं चल रहा है। इस मैङ्क्षपग में दिक्कत आ रही है। अब गणना पत्रक के साथ मैङ्क्षपग करना है।
  • आयोग की वेबसाइट पर सभी ऑप्शन शुरू नहीं हुए हैं। इस कारण एसआइआर की प्रक्रिया सरल नहीं है। यह कठिन है।
  • जिले में बीएलओ 9 लाख 33 हजार 20 हजार मतदाताओं को गणना पत्रक वितरित कर चुके हैं।

हर मतदाता की आवाज सुनी जाएगी

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। पार्टी ने स्पष्ट कहा है, मतदाता सूची में किसी भी मतदाता को वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी उद्देश्य से मंगलवार को दो महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं। ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामरती गार्डन, कोटेश्वर मंदिर रोड पर और दूसरी 17 ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आराधना गार्डन, लक्ष्मीगंज में।
बैठकों में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव, प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा, पूर्व विधायक प्रवीण पाठक, कांग्रेस एसआईआर ट्रेनर रणवीर यादव उपस्थित रहे।
सुरेन्द्र यादव ने कहा, कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाएं और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।
पार्टी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हर शिकायत का त्वरित निस्तारण कराया जाए और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा जाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सूची ही स्वच्छ चुनावों की गारंटी है, और इसके लिए संगठन हर स्तर पर पूरी तत्परता से काम करेगा।

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / मतदाता खेत में, बीएलओ दरवाजे पर, फोटो, रिश्तों में उलझा एसआइआर

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

