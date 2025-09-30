नागरिकता साबित करने के लिए दिखाने होंगे दस्तावेज, इन 11 डाक्यूमेंट को रखें अपने पास

बीएलओ ने कलेक्ट्रेट में पुनरीक्षण के लिए मतदाता सूची का मिलान किया और ऑनलाइन डेटा फीड किया। ग्वालियर पूर्व विधानसभा 2003 के बाद नई बनी है, इसलिए इस विधानसभा में केवल 15त्न मतदाताओं के नाम मिले, जबकि ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर विधानसभा में 20त्न मतदाताओं के नाम मिले। डबरा, भितरवार और ग्वालियर ग्रामीण में यह आंकड़ा 35% रहा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भूमिजा सक्सेना का कहना है कि वोटर लिस्ट की मैपिंग की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।