‘लुटेरी मंगेतर ‘गैंग का भंडाफोड़: शादी का झांसा, करोड़ों की ठगी

ग्वालियर. कुंवारों को मनचाही दुल्हन दिलाने का सपना दिखाकर ठगने वाले एक बड़े रैकेट का ग्वालियर में खुलासा हुआ है। पुलिस ने दो फर्जी मैट्रिमोनियल सेंटरों से 20 युवतियों को पकड़ा है, जो 'लुटेरी मंगेतर बनने की बकायदा ट्रेनिंग लेती थीं। इस ठगी के गोरखधंधे का मास्टरमाइंड तिलेश्वर पटेल नामक एक शातिर शख्स है, जो खुद को वकील बताकर गैंग की सदस्यों को कानूनी शिकंजे से बचाने का भरोसा दिलाता था, लेकिन साथ ही नौकरी छोडऩे पर जेल भेजने की धमकी भी देता था। यह पूरा खेल कम मेहनत में 'मोट पैसा' कमाने का झांसा देकर चलाया जा रहा था। बता दें ठगों से करीब 1500 लोगों का ब्यौरा मिला था जिन्हें दुल्हन दिलाने के नाम पर ठगा था।