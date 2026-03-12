12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

MP Weather: 14, 15, 16 मार्च को एक्टिव रहेगा ‘पश्चिमी विक्षोभ’, आंधी-बारिश अलर्ट जारी

MP Weather: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 14 मार्च तक दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर जारी रहेगा। इसके बाद मौसम पलटेगा ....

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Mar 12, 2026

MP Weather

MP Weather (Photo Source - Patrika)

MP Weather: गर्मी से जूझ रहे शहरवासियों को जल्द कुछ राहत मिल सकती है। कश्मीर क्षेत्र में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब उत्तर भारत के मौसम पर दिखने लगा है। इसके चलते 14 से 16 मार्च के बीच मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है और गरज-चमक, बारिश के साथ तेज हवा चलने के आसार बन रहे हैं। शहर में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.5 डिग्री अधिक रहा। तेज धूप के कारण दिन में चुभन बढ़ गई और गर्म हवाओं का अहसास बना रहा।

हवा में हल्की नमी रहने से उमस भी महसूस की गई, जिससे लोगों को और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.4 डिग्री अधिक है। तापमान बढऩे के कारण रात का मौसम भी गर्म बना रहा और लोगों को पंखे व कूलर का सहारा लेना पड़ा।

क्या कहता है मौसम विभाग

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 14 मार्च तक दिन में तेज धूप और गर्म हवाओं का असर जारी रहेगा। मौसम विभाग की मानें तो यदि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बढ़ता है तो अगले कुछ दिनों में गर्मी की रफ्तार पर थोड़ी लगाम लग सकती है और लोगों को तपिश से राहत मिल सकती है।

कैसा रहा तापमान

एमपी में पांच बड़े शहरों की बात करें तो इंदौर में पारा 38 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं, ग्वालियर-उज्जैन में 37.7 डिग्री, भोपाल में 36.4 डिग्री और जबलपुर में 36.5 डिग्री रहा। वहीं, रतलाम में पारा 40 डिग्री रहा। नर्मदापुरम में 39.9 डिग्री, धार में 39.4 डिग्री, टीकमगढ़ में 38.4 डिग्री, खजुराहो में 38.2 डिग्री, गुना में 38.1 डिग्री दर्ज किया गया। दमोह, मंडला, उमरिया, सागर, खरगोन, खंडवा और श्योपुर में तापमान 37 डिग्री या इससे अधिक दर्ज किया गया। इस मार्च में पहली बार अधिकतम तापमान रहा।

जानें कहां-कहां बदलेगा मौसम

14 मार्च- मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, नीमच, मंदसौर, और भिंड।

15 मार्च- मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, नर्मदापुरम, बैतूल।

ये भी पढ़ें

ईरान-अमेरिका युद्ध: अब केवल 6 दिन का बचा LPG स्टॉक, 600 रुपए बढ़कर कालाबाजारी शुरू !
भोपाल
LPG Cylinder Crisis

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 05:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / MP Weather: 14, 15, 16 मार्च को एक्टिव रहेगा ‘पश्चिमी विक्षोभ’, आंधी-बारिश अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

चार महीने बाद कूनो लौट गया चीता, ग्वालियर वन मंडल अब चीतों से खाली

ग्वालियर

ग्वालियर पीटीएस में ले रहे हैं ट्रेनिंग : नवआरक्षकों ने राजस्थान पुलिस मुख्यालय तक की शिकायत, पीटीएस ने आरोप नकारे

ग्वालियर

25-30 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बना दिए, छात्र परेशान, कॉलेजों ने जताई आपत्ति

25-30 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र बना दिए, कॉलेजों ने जताई आपत्ति
ग्वालियर

हाईकोर्ट सख्त: महिला के ‘ससुराल’ में रहने पर सुनाया अहम फैसला, पति-ससुर को चेतावनी

Gwalior Bench of the High Court
ग्वालियर

12 दिन बाद मिला लापता बालक, मेले में घूमता मिला

घर से दो हजार रुपए लेकर निकला था, 24 पुलिसकर्मी कर रहे थे तलाश
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.