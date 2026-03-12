MP Weather: 14, 15, 16 मार्च को एक्टिव रहेगा ‘पश्चिमी विक्षोभ’, आंधी-बारिश अलर्ट जारी

MP Weather: गर्मी से जूझ रहे शहरवासियों को जल्द कुछ राहत मिल सकती है। कश्मीर क्षेत्र में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब उत्तर भारत के मौसम पर दिखने लगा है। इसके चलते 14 से 16 मार्च के बीच मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है और गरज-चमक, बारिश के साथ तेज हवा चलने के आसार बन रहे हैं। शहर में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 6.5 डिग्री अधिक रहा। तेज धूप के कारण दिन में चुभन बढ़ गई और गर्म हवाओं का अहसास बना रहा।