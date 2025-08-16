ट्रफ लाइन खिसकी दक्षिण भारत की ओर तो बारिश भी फिसली, उमस ने संभाली ड्यूटी

मानसून ट्रफ लाइन दक्षिण भारत की ओर खिसक गई। इस कारण बारिश थम गई। इससे अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सामान्य 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इससे दिन में उमसभरी गर्मी ने बेहाल कर दिया। फिर से बारिश का इंतजार करने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में 18 अगस्त को नया कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। इसके विकसित होने पर मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति में आएगी। 20 से 25 अगस्त के बीच फिर से मध्यम बारिश की संभावना बनेगी।