जहां करोड़ों की प्रॉपर्टी, वहां कम रेट, पकड़ी गड़बड़ी, बढ़ेगी गाइडलाइन

ग्वालियर . पंजीयन विभाग ने वृत्त-1 में गाइडलाइन बढ़ोतरी के लिए लोकेशन चिह्नित कर ली हैं। इन लोकेशन पर रजिस्ट्री गाइडलाइन से 50 फीसदी से अधिक ऊपर हुई हैं, वही वृत्त-2 का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। फरवरी के पहले सप्ताह में जिला उप मूल्यांकन समिति की बैठक में प्रस्ताव रखा जा सकता है। इस बार विभाग ने ऐसे बिल्डरों की टाउनशिप को चिह्नित किया है, जहां पर गाइडलाइन से कहीं अधिक पर फ्लैट, डुप्लेक्स व प्लॉट बेच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिल्डर भी नई गाइडलाइन पर आपत्ति कर रहे हैं, ज्यादा बढ़ोतरी से विक्रय प्रभावित हो सकता है, क्योंकि स्टांप ड्यूटी का बोझ क्रेता के ऊपर आएगा। जिला पंजीयक बिल्डरों के साथ बैठक भी कर सकते हैं।
दरअसल, वित्त वर्ष 2026-27 की नई कलेक्टर गाइडलाइन के लिए बढ़ोतरी वाली लोकेशन चिह्नित की हैं। शहर के अंदर प्रॉपर्टी की बिक्री कम हुई है, नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, नगर निगम के ग्रामीण वार्ड में नई कॉलोनी विकसित हुई हैं। ग्रामीण वार्ड में गाइडलाइन बढ़ाई जाएगी। 2125 सौदे गाइडलाइन बढ़ोतरी के आधार बने हैं। पंजीयन महानिरीक्षक के समक्ष बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जा रहा है।
गाइडलाइन के प्रस्ताव में सभी से सुझाव ले रहे हैं। बिल्डरों के साथ भी बैठक करेंगे। उनकी भी समस्या को सुना जाएगा। बढ़ोतरी के लिए नई लोकेशन चिह्नित की है।
अशोक शर्मा, जिला पंजीयक
