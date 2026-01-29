29 जनवरी 2026,

गुरुवार

जहां करोड़ों की प्रॉपर्टी, वहां कम रेट, पकड़ी गड़बड़ी, बढ़ेगी गाइडलाइन

ग्वालियर . पंजीयन विभाग ने वृत्त-1 में गाइडलाइन बढ़ोतरी के लिए लोकेशन चिह्नित कर ली हैं। इन लोकेशन पर रजिस्ट्री गाइडलाइन से 50 फीसदी से अधिक ऊपर हुई हैं, वही वृत्त-2 का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। फरवरी के पहले सप्ताह में जिला उप मूल्यांकन समिति की बैठक में प्रस्ताव रखा जा सकता है।

2 min read
ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Jan 29, 2026

ग्वालियर . पंजीयन विभाग ने वृत्त-1 में गाइडलाइन बढ़ोतरी के लिए लोकेशन चिह्नित कर ली हैं। इन लोकेशन पर रजिस्ट्री गाइडलाइन से 50 फीसदी से अधिक ऊपर हुई हैं, वही वृत्त-2 का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। फरवरी के पहले सप्ताह में जिला उप मूल्यांकन समिति की बैठक में प्रस्ताव रखा जा सकता है। इस बार विभाग ने ऐसे बिल्डरों की टाउनशिप को चिह्नित किया है, जहां पर गाइडलाइन से कहीं अधिक पर फ्लैट, डुप्लेक्स व प्लॉट बेच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिल्डर भी नई गाइडलाइन पर आपत्ति कर रहे हैं, ज्यादा बढ़ोतरी से विक्रय प्रभावित हो सकता है, क्योंकि स्टांप ड्यूटी का बोझ क्रेता के ऊपर आएगा। जिला पंजीयक बिल्डरों के साथ बैठक भी कर सकते हैं।

2125 सौदे गाइडलाइन बढ़ोतरी के आधार बने

दरअसल, वित्त वर्ष 2026-27 की नई कलेक्टर गाइडलाइन के लिए बढ़ोतरी वाली लोकेशन चिह्नित की हैं। शहर के अंदर प्रॉपर्टी की बिक्री कम हुई है, नए क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, नगर निगम के ग्रामीण वार्ड में नई कॉलोनी विकसित हुई हैं। ग्रामीण वार्ड में गाइडलाइन बढ़ाई जाएगी। 2125 सौदे गाइडलाइन बढ़ोतरी के आधार बने हैं। पंजीयन महानिरीक्षक के समक्ष बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जा रहा है।

डोंगरपुर हल्के में लक्जरी फ्लैट, पर गाइडलाइन कम

  • डोंगरपुर हल्के में सिरोल की ओर जाने वाली टाउनशिप में लक्जरी फ्लैट बने हैं। इनकी कीमत एक करोड़ तक है, लेकिन गाइडलाइन में रेट कम हैं। विभाग की ऐसी टाउनशिप पर नजर है।
  • विक्की फैक्ट्री से मालवा चौराहे (सिथौली रोड) के बीच गेट बंद कॉलोनी विकसित हुई हैं। इनमें प्लॉट, फ्लैट की कीमत करोड़ में है जबकि गाइडलाइन कम दे रहे हैं। सिथौली रोड पर गाइडलाइन बढ़ेगी।
  • हाइवे के किनारे की कृषि भूमि का विक्रय हो चुका है। इन पर कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। प्लॉट की रेट कम है। इस कारण हाइवे के किनारे बस रही टाउनशिप में भी रेट बढ़ रही हैं।
  • शहर का फैलाव तेज गति से हुआ है। ङ्क्षभड रोड, बड़ागांव, ग्वालियर वायपास पर कॉलोनी विकसित हुई हैं। इन कॉलोनियों में क्रेता से पैसे अधिक लिए जा रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन कम है।

एक्सपर्ट…चिह्नित की हैं

गाइडलाइन के प्रस्ताव में सभी से सुझाव ले रहे हैं। बिल्डरों के साथ भी बैठक करेंगे। उनकी भी समस्या को सुना जाएगा। बढ़ोतरी के लिए नई लोकेशन चिह्नित की है।

अशोक शर्मा, जिला पंजीयक

Updated on:

29 Jan 2026 06:12 pm

Published on:

29 Jan 2026 06:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / जहां करोड़ों की प्रॉपर्टी, वहां कम रेट, पकड़ी गड़बड़ी, बढ़ेगी गाइडलाइन
