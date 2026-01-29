58 अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार, नगर निगम करेगा बड़ी कार्रवाई

साई धाम डवलपर्स द्वारा बिना किसी वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस अवैध विकास में प्रमोद सिंह कुशवाह पुत्र कल्याण सिंह कुशवाह, कुलदीप सिंह तोमर, पवन कुमार शर्मा, जबर सिंह, विशंभर सिंह, मीना अग्रवाल, देवेन्द्र सिंह, अर्जुन सिंह, वासुदेव राठौर, अमर सिंह, पूजा तोमर, विश्वजीत सिंह सेंगर, रविन्द्र सिंह, राहुल गुर्जर, माधुरी राजौरिया, गीता देवी तोमर, राजेन्द्र सिकरवार, राजेश जादौन, दिलीप तोमर, मनोज पाल, खेमराज, जसवंत कटारे, ओमप्रकाश, अरविंद, संतोष जैन, निधि भदौरिया, रणवीर, सतवीर, श्रीकृष्ण, वृन्दावन सिंह सहित गंगादेवी बिल्ड प्रालि के डायरेक्टर विमल धाकड़, सतेंद्र शर्मा एवं वंदना मिश्रा आदि के नाम सामने आए हैं।