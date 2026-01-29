29 जनवरी 2026,

गुरुवार

ग्वालियर

58 अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार, नगर निगम करेगा बड़ी कार्रवाई

MP News: निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर अवैध विकास कार्यों को हटाने की कार्रवाई की।

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Jan 29, 2026

illegal colonies

illegal colonies प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: नगर निगम सीमा अंतर्गत बिना अनुमति विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों के खिलाफ निगम प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग और नगर निगम की अनुमति के बिना कॉलोनाइजरों द्वारा सड़क, सीवर और विद्युत जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा था। इन पर रोक लगाते हुए निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर अवैध विकास कार्यों को हटाने की कार्रवाई की।

भवन अधिकारी राजू गोयल ने बताया कि निगमायुक्त संघ प्रिय एवं अपर आयुक्त टी. प्रतीक राव के निर्देश व नगर निवेशक महेन्द्र अग्रवाल के निर्देशन में नगर निगम सीमा क्षेत्र में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

58 अवैध कॉलोनियां चिह्नित

इस अभियान के तहत पहले चरण में 58 अवैध कॉलोनियों को चिह्नित किया गया है। बुधवार को ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 61 अंतर्गत ग्राम जिरैना में बड़ी कार्रवाई की गई। यहां सर्वे 62, 72, 73, 82, 79, 164, 165, 151, 167, 168/1, 168/2, 170/1, 170/2, 189/1, 189/2, 191/1, 191/2, 200/1/1ए, 200 / 1 /2 एवं 200 /2 पर स्थित भूमि, जिसका कुल रकबा लगभग 9.13 हेक्टेयर है, पर विकसित की जा रही चार अवैध कॉलोनियों पर निगम ने कार्रवाई की।

बिना अनुमति बन रही कॉलोनी

साई धाम डवलपर्स द्वारा बिना किसी वैधानिक अनुमति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। इस अवैध विकास में प्रमोद सिंह कुशवाह पुत्र कल्याण सिंह कुशवाह, कुलदीप सिंह तोमर, पवन कुमार शर्मा, जबर सिंह, विशंभर सिंह, मीना अग्रवाल, देवेन्द्र सिंह, अर्जुन सिंह, वासुदेव राठौर, अमर सिंह, पूजा तोमर, विश्वजीत सिंह सेंगर, रविन्द्र सिंह, राहुल गुर्जर, माधुरी राजौरिया, गीता देवी तोमर, राजेन्द्र सिकरवार, राजेश जादौन, दिलीप तोमर, मनोज पाल, खेमराज, जसवंत कटारे, ओमप्रकाश, अरविंद, संतोष जैन, निधि भदौरिया, रणवीर, सतवीर, श्रीकृष्ण, वृन्दावन सिंह सहित गंगादेवी बिल्ड प्रालि के डायरेक्टर विमल धाकड़, सतेंद्र शर्मा एवं वंदना मिश्रा आदि के नाम सामने आए हैं।

सीवर, सड़क के साथ किया जा रहा था निर्माण कार्य

इन कॉलोनियों में सड़क, सीवर लाइन और विद्युत पोल जैसे निर्माण कार्य कराए जा रहे थे। निगम टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी अवैध निर्माण कार्यों को हटाया और आगे किसी भी प्रकार का निर्माण न करने की चेतावनी दी। कार्रवाई के दौरान भवन निरीक्षक उत्पल सिंह भदौरिया, मदाखलत अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान तथा पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा, जिससे कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

Published on:

29 Jan 2026 03:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 58 अवैध कॉलोनियों की सूची तैयार, नगर निगम करेगा बड़ी कार्रवाई
