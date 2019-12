प्रदेश के इस शहर में छह दिन से सीवियर कोल्ड डे, 48 घंटे बाद होगी बारिश!

Gwalior weather,winter will increase in these districts, heavy rain gwalior : ग्वालियर चंबल संभाग में मौसम में लगातार गिरावट के चलते दिन में भी ठिठुर रहे शहर के लोग