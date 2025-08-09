उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेला शुरू, उमड़ी आस्था

-रेलवे ने अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए ट्रेनों में 27 डिब्बे बढ़ाए

हनुमानगढ़. उत्तर भारत का प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेला नौ अगस्त से शुरू हो गया। राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी-गोगामेड़ी मेले में आसपास के राज्यों से श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। यह ऐतिहासिक मेला एक माह तक चलेगा। आठ सितंबर को मेला खत्म होगा। उत्तर भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में शुमार इस मेले में इस बार 30 से 35 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए इस बार लगभग 3000 लोगों की क्षमता वाले नि:शुल्क रैन बसेरों का निर्माण किया गया है। मेले में हर शाम सात बजे से दस बजे तक लेजर लाइट और साउंड शो का आयोजन होगा, वहीं 30 और 31 अगस्त को पर्यटन एवं देवस्थान विभाग की ओर से सांस्कृतिक संध्या की जाएगी। जिसमें देशभर से आए कलाकार प्रस्तुति देंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पूरे मेला क्षेत्र एवं पार्किंग स्थल सहित कुल 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मंदिर परिसर में स्थाई बैरिकेटिंग की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए जीक-जैक बैरिकेटिंग से दर्शन व्यवस्था को और सुगम बनाया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से श्रद्धालुओं के मेेले में पहुंचेंगे। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने कुछ ट्रेनों में यात्री डिब्बों की संख्या भी बढ़ाई है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए नौ जोड़ी रेलसेवाओं में साधारण श्रेणी के 27 डिब्बे बढ़ाए गए हैं।