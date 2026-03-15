Hanumangarh: बंबीहा गैंग कनेक्शन; 11 पिस्टल-22 मैगजीन केस में मुख्य आरोपी ‘भईया’ अरेस्ट

AGTF Action: हनुमानगढ़। बंबीहा गैंग से हथियारों की सप्लाई लेने वाला आरोपी भईया पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एजीटीएफ हनुमानगढ़ ने विशाल कुमार उर्फ भईया (26) पुत्र बृजलाल निवासी बाबा दीपसिंह कॉलोनी, मजीठा रोड, अमृतसर, पंजाब को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। बंबीहा गैंग के गुर्गों से जब्त हथियारों में से कितने आरोपी विशाल उर्फ भईया को दिए जाने थे, इसकी पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है।