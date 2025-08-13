कर्ज का बोझ अब होगा कुछ कम, आर्थिक तंगी से राहत

-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पहली किश्त के रूप में 229.10 करोड़ जारी
-जिले के किसानों ने ली राहत की सांस, 100 करोड़ की दूसरी किश्त और जारी होने की उम्मीद
हनुमानगढ़. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन 2024-25 एवं खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किश्त डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी गई है। इसके बाद किसानों ने कुछ राहत की सांस ली है। क्लेम मिलने के बाद कर्जदार किसानों के कर्ज का बोझ कुछ कम हो सकेगा। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो हजारों किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पहली किश्त के रूप में 229.10 करोड़ रुपए जारी की गई है। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी गई। कृषि विभाग के अनुसार रबी सीजन 2024-25 के लिए 137.40 करोड़ रुपए एवं खरीफ सीजन 2024 के लिए 81.70 करोड़ रुपए की बीमा दावा राशि की पहली किश्त किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंची है। पूरे राजस्थान में करीब 27 लाख फसल बीमा धारक किसानों को लगभग 1200 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।
100 करोड़ और मिलने का अनुमान
कृषि विभाग के अनुसार हनुमानगढ़ जिले में रबी व खरीफ सीजन के लिए अभी बीमा कंपनी स्तर पर 100 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जल्द जारी होने वाली है। इससे हजारों किसानों को बड़े स्तर पर आर्थिक मदद मिल सकेगी। खरीफ व रबी सीजन में विपरीत मौसम के चलते जिले में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। अब क्लेम जारी होने से किसानों को कुछ मदद मिल सकेगी।
पत्रिका ने बनाया मुद्दा
‘फसल तबाह, समय पर मिले क्लेम तो मिले सहारा’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित करके पत्रिका ने किसानों के दर्द को उजागर किया। किसान हित से जुड़ी इस समस्या को मुद्दा बनाया। इसके बाद अब सरकार ने फसल बीमा क्लेम जारी करने का निर्णय किया है। इससे किसान खुश नजर आ रहे हैं।
इतने किसानों ने करवाया बीमा
हनुमानगढ़ जिले में खरीफ 2024 में एक लाख 43 हजार किसानों ने फसलों का बीमा करवाया था। इसकी एवज में बीमा कंपनी के खाते में प्रीमियम के रूप में कुल 229 करोड़ रुपए जमा हुए। वहीं रबी 2024-25 में एक लाख 35 हजार किसानों ने फसलों का बीमा करवाया। बीमा कंपनी को प्रीमियम पेटे 299 करोड़ रुपए मिले। अब कंपनी स्तर पर किसानों को क्लेम जारी किया गया है। इससे किसानों का दर्द अब कुछ कम होगा।