कर्ज का बोझ अब होगा कुछ कम, आर्थिक तंगी से राहत

-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पहली किश्त के रूप में 229.10 करोड़ जारी

-जिले के किसानों ने ली राहत की सांस, 100 करोड़ की दूसरी किश्त और जारी होने की उम्मीद

हनुमानगढ़. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन 2024-25 एवं खरीफ सीजन 2024 की बीमा दावा राशि की पहली किश्त डीबीटी के माध्यम से जारी कर दी गई है। इसके बाद किसानों ने कुछ राहत की सांस ली है। क्लेम मिलने के बाद कर्जदार किसानों के कर्ज का बोझ कुछ कम हो सकेगा। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो हजारों किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पहली किश्त के रूप में 229.10 करोड़ रुपए जारी की गई है। कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में इसकी जानकारी दी गई। कृषि विभाग के अनुसार रबी सीजन 2024-25 के लिए 137.40 करोड़ रुपए एवं खरीफ सीजन 2024 के लिए 81.70 करोड़ रुपए की बीमा दावा राशि की पहली किश्त किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंची है। पूरे राजस्थान में करीब 27 लाख फसल बीमा धारक किसानों को लगभग 1200 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है।