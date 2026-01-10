10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

हनुमानगढ़

पिता की याद में आंगनबाड़ी केंद्र को दिया सहयोग

हनुमानगढ़. मटोरियांवाली ढाणी निवासी रमेश कुमार सहारण ने अपने पिता गोविंदराम सहारण की याद में आंगनबाड़ी केंद्र को सहयोग प्रदान किया। परिजनों ने आंगनबाड़ी केंद्र मटोरियांवाली ढाणी-बी में अलमारी भेंट की।

less than 1 minute read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Jan 10, 2026

हनुमानगढ़. मटोरियांवाली ढाणी में चाबी सौंपता परिवार।

हनुमानगढ़. मटोरियांवाली ढाणी में चाबी सौंपता परिवार।

हनुमानगढ़. मटोरियांवाली ढाणी निवासी रमेश कुमार सहारण ने अपने पिता गोविंदराम सहारण की याद में आंगनबाड़ी केंद्र को सहयोग प्रदान किया। परिजनों ने आंगनबाड़ी केंद्र मटोरियांवाली ढाणी-बी में अलमारी भेंट की। गांव में आयोजित कार्यक्रम में महिला पर्यवेक्षक टीना डोडा को अलमारी की चाबी सौंपी। सुनीता भादू, नीतू कुमारी, बलदेव सिंह, भरत गोदारा, अमर सिंह कस्वां, श्योप्रकाश कस्वां, राजपाल बेनीवाल, प्रकाश सारण, हनुमान प्रसाद शर्मा, बलकरण सिंह सरां, लिखमीराम कस्वां, राम कुमार स्वामी आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 10:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / पिता की याद में आंगनबाड़ी केंद्र को दिया सहयोग

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रमुख शासन सचिव ने अनाज मंडी का निरीक्षण कर जांची व्यवस्थाएं...

हनुमागनढ़ में बैठक लेते खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव अंबरीश कुमार और मौजूद अधिकारी व व्यापारी।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट्स ने की आत्महत्या, कोटपूतली का था निवासी, खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस

Hanumangarh Government Medical College MBBS Students Die by Suicide
हनुमानगढ़

Hanumangarh: एथेनॉल फैक्ट्री आंदोलन की आग तेज, किसानों की सरकार को चेतावनी, अलर्ट मोड पर प्रशासन

Ethanol factory, protest against ethanol factory, ethanol factory in Hanumangarh, ethanol factory in Rajasthan, Hanumangarh news, farmer protest, Rajasthan news, एथेनॉल फैक्ट्री, एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध, एथेनॉल फैक्ट्री इन हनुमानगढ़, एथेनॉल फैक्ट्री इन राजस्थान, हनुमानगढ़ न्यूज, किसानों का प्रोटेस्ट, राजस्थान न्यूज
हनुमानगढ़

एहतियात के तौर पर निषेधाज्ञा लागू, संगरिया के साथ जिला मुख्यालय पर भी इंटरनेट सेवा बंद ...

हनुमानगढ़: संगरिया में किसानों की महापंचायत में मौजूद किसान।
हनुमानगढ़

Hanumangarh: एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत आज, 30 घंटे के लिए इंटरनेट बंद; धारा 163 लागू

Hanumangarh-Maha-Panchayat
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.