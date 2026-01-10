पिता की याद में आंगनबाड़ी केंद्र को दिया सहयोग

हनुमानगढ़. मटोरियांवाली ढाणी में चाबी सौंपता परिवार।
हनुमानगढ़. मटोरियांवाली ढाणी निवासी रमेश कुमार सहारण ने अपने पिता गोविंदराम सहारण की याद में आंगनबाड़ी केंद्र को सहयोग प्रदान किया। परिजनों ने आंगनबाड़ी केंद्र मटोरियांवाली ढाणी-बी में अलमारी भेंट की। गांव में आयोजित कार्यक्रम में महिला पर्यवेक्षक टीना डोडा को अलमारी की चाबी सौंपी। सुनीता भादू, नीतू कुमारी, बलदेव सिंह, भरत गोदारा, अमर सिंह कस्वां, श्योप्रकाश कस्वां, राजपाल बेनीवाल, प्रकाश सारण, हनुमान प्रसाद शर्मा, बलकरण सिंह सरां, लिखमीराम कस्वां, राम कुमार स्वामी आदि मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
हनुमानगढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग