आधे-अधूरे पंजाब पैटर्न को लेकर बिफरे व्यापारी, बोले पूरी तरीके से लागू करो तो बने बात

उन्होंने बताया कि राजस्थान में इस साल 23 लाख टन गेहूं की खरीद होनी है। इसमें से 8 से 9 लाख टन गेहूं की खरीद हनुमानगढ़ जिले से होगी। गोदाम के संबंध में एफसीआई से विस्तृत कार्ययोजना मांगी गई है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं लक्ष्य से दस गुना अधिक क्षमता वाले गोदाम हायर किए जाएं ताकि ज्यादा खरीद होने पर उठाव में दिक्कत न हो। रजिस्ट्रेशन के समय पोर्टल न चलने की समस्या के समाधान के लिए एनआईसी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। प्रमुख शासन सचिव अम्बरीश कुमार ने कहा कि किसान जब कृषि जिंस से भरी ट्रॉली लेकर मंडी में पहुंचेगा तो उसे एक रसीद दी जाएगी। जबकि पूर्व में किसान को वह मैन्युअल रसीद आढ़तिया की ओर से दी जाती थी।

अब यह व्यवस्था की गई है कि रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल के जरिए किसान को रसीद दी जाएगी। इससे पोर्टल पर यह बात दर्ज हो जाएगी कि किसान अपना गेहूं किस दिन और कितने बजे मंडी में लेकर पहुंचा था। तब से यह समय शुरू हो जाएगा कि किसान को कितने समय में भुगतान हुआ। इसके पीछे प्रयास है कि हरियाणा और पंजाब की तर्ज पर केन्द्र सरकार की मंशा और राज्य सरकार के निर्देशानुसार किसान को गेहूं खरीद के 48 घंटे के भीतर भुगतान हो। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि भुगतान में आठ से दस दिन का समय उचित नहीं है। सीएम की मंशा है कि किसान को खरीद के तत्काल बाद भुगतान हो। इस बार सरकार खरीद के साथ समय पर भुगतान को लेकर विशेष तौर पर प्रयास कर रही है। ताकि किसानों को उपज का मोल मिलने में परेशानी नहीं आए। बैठक में ज्यादातर व्यापारी व मजदूर नेता एफसीआई के मार्फत ही मंडियों में खरीद करवाने की पैरवी कर रहे थे।