हनुमानगढ़ में सीवरेज चैम्बर में फंसे तीन मजदूर हुए बेहोश, बाहर निकालने में प्रशासनिक बंदोबस्त की खुली पोल

हनुमानगढ़. जिला मुख्यालय पर जंक्शन के कलक्ट्रेट मार्ग पर स्थित रिलाइंस मॉल के पास सीवरेज चैम्बर की सफाई के लिए चैम्बर में गए तीन मजदूर गुरुवार सुबह करीब दस बजे बेहोश हो गए। पास से निकल रहे पुलिस जवान सुभाष मांझू ने चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह चैम्बर के पास रुके। तत्काल एम्बुलेंस को बुलाकर उन्होंने एक मजदूर को बाहर निकालकर उपचार के लिए भिजवा दिया। लेकिन दो मजदूर जो पहले से नीचे उतरे हुए थे, उनको करीब आधे घंटे बाद बाहर निकाला जा सका। हालांकि दूसरी एम्बुलेंस मौके पर समय से पहुंच गई थी, लेकिन एम्बुलेंस टीम के पास अतिरिक्त ऑक्सीजन सिस्टम, जिसे लेकर चैम्बर में उतरा जा सके, वह नहीं होने के कारण दोनों मजदूरों को बाहर निकालने में काफी परेशानी आई। सूचना पर नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव, भाजपा नेता अमित सहू, नगर परिषद के पूर्व चैयरमेन सुमित रिणवा सहित अन्य मौके पर पहुंंचे। चैम्बर में फंसे दोनों मजदूरों को बाहर निकालने के बाद अस्पताल भिजवा दिया गया है। इससे पहले घटनाक्रम के बाद मौके पर लेागों की भीड जमा हो गई। चैम्बर में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के नाम पर पूरा प्रशासनिक अमला बेबस नजर आ रहा था। नगर पालिका के ठेेके पर कार्यरत एक मजदूर मलकीत ङ्क्षसह ने हिम्मत जुटाकर मुंह में रुमाल बांध कर नीचे उतरने की हिम्मत जुटाई। इसके बाद चैम्बर में बेहोश मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता। बताया जा रहा है कि दोनों बेहोश मजदूरों की स्थिति अब खतरे से बाहर है। बेहोश हुए तीनों मजदूरों की पहचान कमलजीत सिंह निवासी सैक्टर बारह, करण सिंह निवासी टाउन, सूरज निवासी सैक्टर बारह के रूप में हुई है।