लक्ष्य से 170 प्रतिशत अधिक वसूली करने पर डीप्टी कलक्टर मनोज कुमार अरोड़ा का सम्मान

-जल संसाधन विभाग कार्यालय के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में अरोड़ा सहित 26 कर्मचारी व अधिकारी हुए सम्मानित

हनुमानगढ़. स्वतंत्रता दिवस पर जिले में कई आयोजन हुए। जंक्शन में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के तत्वावधान में कार्यक्रम हुआ। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर अपने-अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालेअधिकारियों-कर्मचारियों एवं संगम अध्यक्षों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सिंचाई कॉलोनी स्थित महात्मा गांधी विद्यालय को स्वयं एवं अधिकारी वर्ग के सहयोग से चालीस हजार रुपए का सहयोग प्रदान किया गया। जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता रामाकिशन, शिवचरण रैगर, निजी सचिव सुरेश कुमार शर्मा सहित अन्य कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में जल संसाधन विभाग के डीप्टी कलक्टर मनोज कुमार अरोड़ा, सहायक अभियंता परजमीत सिंह, संजय सैनी, रमन, कनिष्ठ अभियंता रणवीर, हरविंदर सिंह, सहायक लेखाधिकारी लीलालधर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी पूजा रानी, वरिष्ठ सहायक इंद्रजीत मीणा, पटवारी सुरेंद्र सिंह, कनिष्ठ सहायक शंकर कुमावत, पवन कुमार कुमावत सहित 26 अन्य को सम्मानित किया गया। वर्ष 2024-25 में आबयाना वसूली लक्ष्य 70 करोड़ की तुलना में करीब 119 करोड़ का रेवन्यू मतलब लक्ष्य से 170 प्रतिशत अधिक वसूली करने पर सम्मानित किया गया। राजस्व वसूली की बेहतर मॉनिटरिंग करने पर मुख्य अभियंता ने डीप्टी कलक्टर मनोज कुमार अरोड़ा सहित अन्य स्टॉफ को सम्मानित किया।