Rajasthan Crime: पानी की पाइप को लेकर विवाद, बीच-बचाव करने आए शख्स की बेरहमी से हत्या

पीलीबंगा में राजकीय चिकित्सालय के समक्ष धरने पर बैठे ग्रामीण व परिजन।
Hanumangarh Crime: राजस्थान के पीलीबंगा थाना क्षेत्र के गांव बडोपल में खेत में पानी की पाइप को लेकर चल रहे पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे एक व्यक्ति की लाठी से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक सुभाष गोदारा एवं थाना प्रभारी जगदीश कड़वासरा ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साक्ष्य संकलन के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से आवश्यक नमूने जुटाए।
घटना के बाद आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने हत्या के मुख्य नामजद आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार सुबह पीलीबंगा के राजकीय चिकित्सालय के बाहर धरना शुरू कर दिया।
परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम नहीं कराने की चेतावनी दी। मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक व थाना प्रभारी ने परिजनों को शीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, लेकिन परिजन लिखित आश्वासन मिलने तक धरने पर डटे रहे।
आखिरकार थाना प्रभारी द्वारा बुधवार शाम तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी का लिखित आश्वासन दिए जाने पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। इससे पूर्व धरने पर मृतक के परिजनों सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बलवीर सिंह सिद्धू, बड़ोपल प्रशासक प्रतिनिधि सुरेंद्र गुणपाल, चरणप्रीत सिंह बराड़ व काफी संया में ग्रामीण मौजूद रहे।
मृतक सोहनलाल के भाई जगदीश पुत्र हेतराम निवासी बड़ोपल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि सोमवार रात्रि करीब 9.30 बजे गावं में स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पास पवन कुमार पुत्र सुखराम मेघवाल और सुरजीत पुत्र कृपाल सिंह सिख कुहार के बीच खेत की पाइप को लेकर उपजे विवाद में वह गाली-गलौज व हाथापाई कर रहे थे।
इस दौरान जसवीर सिंह पुत्र सुरजीत व चार अन्य लोग लाठियों व रॉड के साथ मौके पर मौजुद थे। दोनों पक्षों में झगड़ा होता देख वहां से निकल रहे रवि प्रकाश पुत्र हनुमान जाट व सोहनलाल पुत्र स्व. हेतराम कुहार ने बीच बचाव करने का प्रयास किया।
उसी समय वहां पहले से खड़े आरोपी सुरजीत व उसके साथियों ने पवन कुमार व सोहनलाल पर लाठियों से हमला कर दिया। हमले में सोहनलाल के सिर में गंभीर चोट आई। उसे सूरतगढ़ के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकितसकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर घायल पवन कुमार को श्रीगंगानगर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।
पुलिस ने मृतक के भाई जगदीश की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी सुरजीत, जसवीर सिंह सहित चार अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या व एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर मृतक के शव का राजकीय चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मुकदमे की जांच पुलिस उपाधीक्षक सुभाष गोदारा कर रहे हैं।
