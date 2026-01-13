Rajasthan Crime: पानी की पाइप को लेकर विवाद, बीच-बचाव करने आए शख्स की बेरहमी से हत्या

उसी समय वहां पहले से खड़े आरोपी सुरजीत व उसके साथियों ने पवन कुमार व सोहनलाल पर लाठियों से हमला कर दिया। हमले में सोहनलाल के सिर में गंभीर चोट आई। उसे सूरतगढ़ के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकितसकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर घायल पवन कुमार को श्रीगंगानगर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।