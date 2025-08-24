Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

बारिश बनी आफत, गोलूवाला में 92 व संगरिया में 90 एमएम बारिश, संगरिया में छत गिरने से महिला की मौत, सात लोग घायल

हनुमानगढ़. जिले में रविवार को तेज बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। सुबह आठ से शाम पांच बजे के बीच सर्वाधिक बरसात गोलूवाला में 92 व संगरिया में 90 एमएम हुई।

हनुमानगढ़

Purushotam Jha

Aug 24, 2025

बारिश बनी आफत, गोलूवाला में 92 व संगरिया में 90 एमएम बारिश
बारिश बनी आफत, गोलूवाला में 92 व संगरिया में 90 एमएम बारिश

हनुमानगढ़. जिले में रविवार को तेज बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। सुबह आठ से शाम पांच बजे के बीच सर्वाधिक बरसात गोलूवाला में 92 व संगरिया में 90 एमएम हुई। हनुमानगढ़ में 29, डबलीराठान 49, पीलीबंगा 70, टिब्बी में 13, पल्लू में 07, भादरा में 12 एमएम बारिश हुई। संगरिया क्षेत्र में दिनभर हुई तेज बारिश ने कस्बे में कई जगह मुसीबत खड़ी कर दी। वार्ड नंबर नौ धानका बस्ती स्थितं बीडी अग्रवाल धर्मशाला के पास एक पुराने मकान की छत भरभराकर गिर गई। हादसा इतना भीषण था कि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकालकर राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार भूपसिंह पुत्र हीरालाल धानक निवासी वार्ड नंबर नौ के मकान की छत पर बरसाती पानी भर गया। दबाव बढऩे के साथ ही ऊपर की छत अचानक गिर पड़ी। हादसे के समय परिवार के लोग घर के अंदर मौजूद थे। छत गिरते ही तेज आवाज सुनकर आस पास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुट गए। इस बीच सूचना मिलते ही तहसीलदार मोनिका बंसल के नेतृत्व में एसआई प्रमोदसिंह व पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच राहत कार्य शुरू करवाया। मलबे में दबने से रज्जी उर्फ रजनी पत्नी विक्की धानक (30) की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि चार बच्चों व दो महिलाओं सहित सात लोग गंभीर घायल हो गए। इनमें शीतल पत्नी कमल (37), खुशी पुत्री कमल (15), अंजली पुत्री कमल (15), हंस पुत्र कमल (12), सुनीता पत्नी कृष्ण (40) और दीपिका पुत्री विक्रम (15) शामिल हैं। घटना दौरान भूपसिंह पुत्र हीरालाल (45) भी मलबा हटाने और लोगों को बचाने के प्रयास में सांस फूलने से घायल हो गया।

Published on:

24 Aug 2025 07:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / बारिश बनी आफत, गोलूवाला में 92 व संगरिया में 90 एमएम बारिश, संगरिया में छत गिरने से महिला की मौत, सात लोग घायल

