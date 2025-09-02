Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

तेज बारिश से सैंकड़ों कच्चे-पक्के मकान ही नहीं, भटनेर किले की मजबूत दीवार भी ढ़ही

हनुमानगढ़. जिले में करीब एक सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है। चारों नमी बढऩे की वजह से यह कच्चे-मकानों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। हालात ऐसे हैं कि इस बारिश में दो सौ से अधिक कच्चे-पकके मकानों के गिरने की सूचना है। यही नहीं टाउन स्थित ऐतिहासिक भटनेर किले की दीवारें भी एक के बाद एक टूटकर गिर रही है।

Sep 02, 2025

हनुमानगढ़. जिले में करीब एक सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है। चारों नमी बढऩे की वजह से यह कच्चे-मकानों को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। हालात ऐसे हैं कि इस बारिश में दो सौ से अधिक कच्चे-पकके मकानों के गिरने की सूचना है। यही नहीं टाउन स्थित ऐतिहासिक भटनेर किले की दीवारें भी एक के बाद एक टूटकर गिर रही है। तेज बरसात की वजह से टाउन में ऐतिहासिक भटनेर किले के बुर्ज भरभरा करके गिर रहे हैं। एहतियात के तौर पर पुरातत्व विभाग ने किले के इस भाग के आसपास रैलिंग करवाकर वहां से लोगों की आवाजाही बंद करवा दी है। भटनेर फोर्ट हनुमानगढ़ टाउन में संरक्षण सहायक विपुल कुमार के अनुसार तेज बारिश की वजह से केंद्रीय संरक्षित स्मारक भटनेर फोर्ट की दीवार व बुर्ज काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पश्चिम दिशा में सोरगर मोहल्ला की ओर से स्थित बुर्ज टूट कर गिर गया है। इसके साथ ही उत्तर दिशा की दीवार भी गिर गई है। आगामी दिनों में तेज बारिश होने की आश्ंाका है। ऐसे में किले के आसपास रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वह भटनेर किले से निश्चित दूरी बनाए रखें। किले के आसपास रहने वाले लोगों को अन्य सुरक्षित जगह विस्थापित करने को लेकर पुरातत्व विभाग ने कलक्टर से भी पत्राचार किया है।

02 Sept 2025 12:11 pm

