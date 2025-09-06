धान खरीद के सवाल पर मंत्री गिनाने लगे गेहूं खरीद की उपलब्धियां ,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा प्रेस कान्फ्रेंस में नजर आए नर्वस
-आम की जगह इमली का जवाब सुन मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधि भी लगे बगलें झांकने
हनुमानगढ़. जिले में धान की सरकारी खरीद का मुद़्दा गर्म हो रहा है। किसानों ने इसे लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इस बीच खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा शनिवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। एमएसपी पर धान खरीद कब से सरकार शुरू करेगी, मीडिया ने जब यह सवाल मंत्री से किया तो मंत्री इसका जवाब देते वक्त पूरी तरह से नर्वस नजर आए। उन्होंने कहा कि गत वर्ष भी जिले में सरकार ने धान की सरकारी खरीद की थी। पत्रिका रिपोर्टर ने जब मंत्री को अहसास करवाया कि आप इसे सत्यापित करवा लें, जिले में गत वर्ष धान का एक दाना भी सरकार नहीं खरीदा था। मौजूद भाजपा नेताओं की तरफ जब मंत्री देखने लगे तो उनकी तरफ से भी खरीद नहीं होने का संकेत मिलने पर मंत्री ने अचानक सुर बदल लिया। गलती का अहसास होने के बाद भी सवाल का जवाब देने की बजाय मंत्री गेहूं खरीद को लेकर सरकार की उपलब्ध्यिां गिनाने में लग गए। मंत्री ने कहा कि छह से सात लाख एमटी गेहूं की खरीद हमारी सरकार ने किसानों से खरीदा। देश में सर्वाधिक रेट पर राजस्थान सरकार ने गेहूं खरीदी। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को राहत दिलाने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है। सीएम के निर्देश पर मैं यहां आया हूं। वस्तुस्थिति जानकार इसकी रिपोर्ट सीएम को भेजूंगा। उन्होंने कहा कि घग्घर नदी के नाली बेल्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो रहे हैं। घग्घर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार ने 325 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है। निश्चित तौर पर भविष्य में नदी का स्वरूप बेहतर नजर आएगा। गिव अप अभियान के बारे में कहा कि लोग स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटा रहे हैं। अपात्रों के नाम हटाने से अब पात्र लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं।
अगले पखवाड़े मंडी में होगी आवक
जिले की मंडियों में अगले पखवाड़े तक धान की आवक शुरू हो जाएगी। इस बीच खाद्य मंत्री अभी तक इसकी तैयारियों को लेकर अनजान नजर आए। एक सवाल के जवाब में मंत्री गोदारा ने कहा कि धान की सकरारी खरीद की मांग से सीएम को अवगत करवाएंगे। हनुमानगढ़ जिले में बड़े पैमाने पर धान की खेती की जा रही है। परंतु एमएसपी पर खरीद नहीं होने से किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है।
कलक्टर से सवाल-जवाब
दौरे के दौरान मंत्री ने कलक्ट्रेट परिसर में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। इस दौरान जिला परिषद सदस्य मनीष मक्कासर ने बरसात के बाद गांव व शहर में जल निकासी की समस्या से अवगत करवाया। साथ ही कहा कि प्रशासन ने बेड़ा गर्क कर रखा है। मंत्री से कहा कि आप दो दिन बाद आए हो, पहले आए होते तो यहां की वस्तुस्थिति का पता चलता। सीवरेज का पानी सडक़ पर फैला हुआ था। प्रभारी मंत्री ने शिकायतकर्ताओं से पूछा कि क्या कलक्टर साइट पर गए हैं। इतना कहते ही कलक्टर खुशाल यादव से मंत्री ने तत्काल सवाल-जवाब शुरू कर दिया, पूछा पानी निकालने का आपके पास क्या प्रोजेक्ट है, पानी क्यों नहीं निकाल रहे। कलक्टर ने कहा कि हम लगातार प्रयासरत हैं। पानी भी निकल गया है।