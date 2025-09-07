सीएम दौरे की हलचल, तैयारी में जुटा प्रशासन, मुख्यमंत्री जिले में घग्घर नदी व अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का लेंगे जायजा

-तलवाड़ा झील के धान मंडी में हेलीपेड पर उतरकर घग्घर नदी के इंटेक स्ट्रक्चर पर जाकर करेंगे निरीक्षण

हनुमानगढ़. घग्घर नदी में पानी की मात्रा ब ढऩे के साथ ही खतरा भी बढ़ता जा रहा है। जिले में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। अतिवृष्टि प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नौ सितंबर को हनुमानगढ़ आ सकते हैं। हालांकि उनके दौरे को लेकर मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम अभी जारी नहीं हुआ है। लेकिन सीएम हाउस से उनके यहां आने की चर्चाएं हैं। इसे देखते हुए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। तलवाड़ा झील में सीएम के संभावित दौरे को देखते हुए वैकल्पिक हेलीपेड भी तैयार करने को लेकर प्रशासन जुट गया है। रविवार को तलवाड़ा झील स्थित धानमंडी में प्रस्तावित हेलीपेड स्थल पर जाकर अधिकारियों ने तैयारियों का जाजया लिया।

हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले में इस बार लगातार हुई भारी बरसात से हालात बिगड़ गए हैं। खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न हो गईं। कई गांवों में घरों में पानी घुसने से लोग बेघर हो गए। खास तौर पर तलवाड़ाझील क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई है। सेम की समस्या भी विकराल रूप ले रही है। बताया जा रहा है कि जिला प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा ने छह सितंबर को हनुमानगढ़ का दौरा कर प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। इसके बाद सीएम के दौरे की चर्चाएं शुरू हुई है। सीएम के दौरे और प्रस्तावित रूट आदि पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की सूचना से जिलेभर के किसानों और आमजन में उम्मीद जगी है। फसल बर्बादी से निराश किसान चाहते हैं कि सरकार उन्हें उचित मुआवजा दे। जिले के किसान सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। सीएम के संभावित दौरे को लेकर प्रशासनिक अमले ने घग्घर क्षेत्र का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि सीएम तलवाड़ा झील के मंडी क्षेत्र में हेलीपेड पर उतरेंगे। यहां से इंटेक इस्ट्रक्चर पर जाकर नदी क्षेत्र का जायजा लेंगे।