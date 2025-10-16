Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

दिवाली पर खूब बजेंगे पटाखे, दुकान लेने को उमड़े लोग, जिला मुख्यालय पर 490 दुकानों का होगा आवंटन, 753 ने किया आवेदन

हनुमानगढ़. दिवाली पर इस बार शहर में खूब पटाखे बजेंगे। टाउन व जंक्शन में जिला प्रशासन की ओर से 490 दुकानों का आवंटन किया जाएगा।

less than 1 minute read

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Oct 16, 2025

दिवाली पर खूब बजेंगे पटाखे, दुकान लेने को उमड़े लोग, जिला मुख्यालय पर 490 दुकानों का होगा आवंटन, 753 ने किया आवेदन

दिवाली पर खूब बजेंगे पटाखे, दुकान लेने को उमड़े लोग, जिला मुख्यालय पर 490 दुकानों का होगा आवंटन, 753 ने किया आवेदन

हनुमानगढ़. दिवाली पर इस बार शहर में खूब पटाखे बजेंगे। टाउन व जंक्शन में जिला प्रशासन की ओर से 490 दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। दोनों स्थानों पर लगने वाले पटाखा बाजारों में दुकानें लेने के लिए 753 लोगों ने आवेदन किया है। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे टाउन के पंचायत समिति कार्यालय परिसर में लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन किया जाएगा। आगजनी से बचाव के लिए सभी दुकानदारों को लाइसेंस नियमों की पालना करनी होगी। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। पटाखा विक्रय को लेकर दुकानदारों ने स्टॉक कर लिया है। सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार ही दुकानें लगाने की स्वीकृति देने की बात अधिकारी कह रहे हैं। जानकारी के अनुसार पटाखा दुकानों को लेकर टाउन में 336, जंक्शन में 417, डबलीराठान में 19, पक्कासारणा में 24, धौलीपाल में 02, रोड़ावाली में 05 लोगों ने आवेदन किया है।

बाजार होगा गुलजार
हनुमानगढ़ जिले में त्योहारी सीजन को लेकर बाजार सजने लगे हैं। धनतेरस पर खरीददारी के तहत बर्तन,ज्वैलरी व अन्य दुकानें सज गई है। इसी तरह हर दिवाली पर पटाखे का अच्छा करोड़ों का कारोबार होता है। जिले में पटाखा दुकानों के अस्थाई लाइसेंस जारी होते हैं। पटाखा बाजार खूब गुलजार रहता है। दिवाली पर कुछ लोग पूरी रात आतिशबाजी करते हैं।

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / दिवाली पर खूब बजेंगे पटाखे, दुकान लेने को उमड़े लोग, जिला मुख्यालय पर 490 दुकानों का होगा आवंटन, 753 ने किया आवेदन

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

