Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

दिल्ली धमाके की गूंज हनुमानगढ़ में, तलाशी में जुटे रहे पुलिसकर्मी

हनुमानगढ़. दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लॉस्ट की घटना के बाद स्थानीय पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर आ गई। जिले के नजदीक सीमा चौकियां पर सोमवार रात को वाहनों की विशेष जांच की गई।

less than 1 minute read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Nov 10, 2025

हनुमानगढ़: जांच में जुटी पुलिस टीम।

हनुमानगढ़: जांच में जुटी पुलिस टीम।

-खंगाले रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड, बढ़ाई चौकसी, हनुमानगढ़ में हाई अलर्ट
हनुमानगढ़. दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लॉस्ट की घटना के बाद स्थानीय पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर आ गई। जिले के नजदीक सीमा चौकियां पर सोमवार रात को वाहनों की विशेष जांच की गई। आने-जाने वाले वाहनों को रोककर इनकी गहनता से जांच की गई। दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहनों की विशेष जांच की गई। एसपी हरिशंकर ने बताया कि दिल्ली ब्लॉस्ट के बाद एहतियात के तौर पर सभी जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सभी पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिसकर्मी चौकसी कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंडों पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। उनके सामान की तलाशी ली जा रही है। जिला पुलिस के साथ रेलवे पुलिस भी चौकसी बरत रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 10:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / दिल्ली धमाके की गूंज हनुमानगढ़ में, तलाशी में जुटे रहे पुलिसकर्मी

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पराली जलाने पर लगेगा जुर्माना, जिले में बने ब्लॉक स्तरीय निगरानी दल

हनुमानगढ़: खेत में पराली जलाते किसान।
हनुमानगढ़

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम बोले, बिहार में महिला वोटर टर्नओवर बढऩे से भाजपा को होगा फायदा

हनुमानढ़: प्रेसवार्ता को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल व मौजूद अन्य।
हनुमानगढ़

Good News : राजस्थान के इस जिले में 15 करोड़ रुपए से बनेगा भव्य जाट भवन

Good News Rajasthan this district Rawatsar cost of Rs 15 crore built grand Jat Bhawan
हनुमानगढ़

वोट की फसल से मतलब, खेती-किसानी से नहीं

हनुमानगढ़: मंडी में लगी मूंग की ढेरी।
हनुमानगढ़

पत्रिका में खबर छपने के बाद अफसरों की आंखें खुली, खतरनाक गड्ढ़ों पर पेचवर्क का काम शुरू

हनुमानगढ़: जिला मुख्यालय पर सडक़ों पर बने गड्ढें पर बुधवार को पेचवर्क करती टीम।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.