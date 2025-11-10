दिल्ली धमाके की गूंज हनुमानगढ़ में, तलाशी में जुटे रहे पुलिसकर्मी

-खंगाले रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड, बढ़ाई चौकसी, हनुमानगढ़ में हाई अलर्ट

हनुमानगढ़. दिल्ली में लाल किले के पास कार ब्लॉस्ट की घटना के बाद स्थानीय पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर आ गई। जिले के नजदीक सीमा चौकियां पर सोमवार रात को वाहनों की विशेष जांच की गई। आने-जाने वाले वाहनों को रोककर इनकी गहनता से जांच की गई। दिल्ली की तरफ से आने वाले वाहनों की विशेष जांच की गई। एसपी हरिशंकर ने बताया कि दिल्ली ब्लॉस्ट के बाद एहतियात के तौर पर सभी जगहों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। सभी पुलिसकर्मियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर पुलिसकर्मी चौकसी कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन व बस स्टैंडों पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। उनके सामान की तलाशी ली जा रही है। जिला पुलिस के साथ रेलवे पुलिस भी चौकसी बरत रही है।