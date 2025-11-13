मिलेंगे बरसों के बिछड़े मीत, संगरिया के ग्रामोत्थान विद्यापीठ में होगा पूर्व छात्रों का सम्मेलन

-साझा करेंगे पुरानी यादें, संस्था उत्थान को लेकर बनाएंगे नीति

हनुमानगढ़. संस्था स्थापना के बाद से वर्ष 2001 तक के छात्रों का द्वितीय एल्युमनी मीट कार्यक्रम 14 दिसंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ संस्था में एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना 1968 में हुई थी। बहुत से विद्वान इस संस्था से निकले लेकिन शायद संस्था में पुन: आने, देखने का मौका नहीं मिला होगा। इसके दृष्टिगत ग्रामोत्थान विद्यापीठ प्रबंध समिति संगरिया की ओर से एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना से वर्ष 1987 तक के छात्रों का पहला एल्युमनी कार्यक्रम गतवर्ष आठ नवंबर 2024 को आयोजित किया गया। था।

उसका विस्तार करते हुए वर्ष 2001 तक के छात्रों का द्वितीय एल्युमनी मीट कार्यक्रम 14 दिसंबर 2025 को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बुधवार को पूर्व छात्रों के साथ बैठक की गई। जिसमें ग्रामोथान विद्यापीठ प्रबंध समिति द्वारा एल्युमनी मीट को प्रतिवर्ष आयोजन के लिए स्थाई ढांचा बनाने यथा बैंक खाता, पंजीकरण आदि की आवश्यकता पर बल दिया गया।

14 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली द्वितीय एल्युमनी मीट कार्यक्रम के आयोजन समिति की बैठक में सुल्तान सिंह राव, रघुवीर सिंह झोरड़, महेंद्र सिंह सहारण,डॉ. अनूप कुमार, सत्यनारायण साइच, सुखदेव सिंह चंचल, बीआर बाकोलिया, भूपेंद्र सिंह सुथार,जगदीश सहारण उपस्थित थे। बैठक में द्वितीय एल्युमनी मीट कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने पर विचार विमर्श किया गया।