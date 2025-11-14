भारतीय कपास निगम के वरिष्ठ वाण्ज्यिक अधिकारी ने गड़बड़ी करने वाले किसानों की सूची पुलिस को सौंपी,‘कपास किसान एप’ पर गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाने का मामला

हनुमानगढ़. जिले में कपास की फसल को सफेद सोने के नाम से जाना जाता है। इस बार सीसीआई की ओर से समय पर एमएसपी पर कपास की खरीद शुरू करने से काफी संख्या में किसानों ने फसल बेचने के प्रति रुझान दिखाया है। इस बीच चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। अबकी दफा 23 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने सफेद सोने को बेचने के लिए खोटे तरीके अपनाए हैं। अब यह तरीका उन्होंने जानबूझ कर अपनाया है या फिर ईमित्रों पर काम करने वाले या अन्य लोगों की सलाह पर ऐसा किया गया है, इसका पता जांच पूर्ण होने के बाद ही चल पाएगा।

फिलहाल सीसीआई ने जिला पुलिस को रिपोर्ट भेजकर गिरदावरी में हेरफेर कर पंजीयन करवाने वाले इन किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाने का कदम उठा लिया है। ताकि भविष्य में दोबारा किसान इस तरह के तरीके नहीं अपनाएं और एमएसपी पर खरीद प्रक्रिया बाधित नहीं हो। जानकारी के अनुसार जांच में जो चीजें सामने आई है, उसमें मूल गिरदावरी में ग्वार की फसल है तो रजिस्टे्रशन में जो गिरदावरी अपलोड की गई है, उसमें कपास की फसल दर्शाई गई है।

कूटरचित तरीके से रजिस्ट्रेशन में गिरदावरी अपलोड करने के आरोप में किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जंक्शन पुलिस थाने को रिपोर्ट सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि मोबाइल से कपास बेचने को लेकर जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसमें किसान के पास ही ओटीपी आता है। ऐसे में सभी तरह की जिम्मेदारी संबंधित किसानों के ऊपर आ जाती है। भले ही अनजाने में उन्होंने किसी तकनीकी जानकार से रजिस्टे्रशन करवाया हो। भारतीय कपास निगम के वरिष्ठ वाण्ज्यिक अधिकारी सुशील कुमार ने हनुमानगढ़ टाउन मंडी समिति क्षेत्र के 23 किसानों की सूची टाउन पुलिस थाना प्रभारी को सौंपकर रजिस्टे्रशन में अनियमितता बरतने वाले किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है।